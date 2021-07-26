社協：非長者單身劏房戶 兩成輪候公屋等10年

個案35歲等到50：計分制不公

社協去年7月至今年7月期間訪問150名獨居於不適切居所的非長者單身人士，居住面積中位數為80平方呎，獨居時間中位數為5年，當中54.1%是因離婚而獨居，每月收入中位數為8800元。調查的受訪者中，79人有以非長者一人身分申請公屋，輪候時間中位數逾4.8年，最長已輪候16年，但97.6%未曾獲配公屋。

輪候公屋至今累計15年、50歲的曾先生，2006年以單身人士身分申請公屋，2016年結婚後，轉以家庭申請，惟今年初離婚後，再重新輪候單身人士類別，雖有約400分，但一直未獲編配。從事倉務散工的他，月入約8000多元，現以月租1500元租住板間房牀位，惟常受木蚤困擾，批評計分制不公平，上樓遙遙無期。

社協倡居住環境納編配考慮因素

根據房委會數字，近年非長者單身申請數字下降，社協指出，居於劏房的申請者或因較難收信，未能回覆房署發出的資格審查信件，數字下降主因或是政府大量取消申請人資格。

現時配額及計分制下，非長者單身申請者每年獲編配公屋單位上限為2200個，年屆45歲申請者的優先次序較高。社協組織幹事戚居偉批評，年齡非住屋需要的考慮指標，大部分50歲以下的單身申請者，無論輪候多長、居住環境多差，都會不斷被較年長的申請者「插隊」，幾乎不可能獲總配公屋。社協認為，應盡快將已輪候公屋3年或以上的非長者單身住戶納入現金津貼試行計劃，並考慮將居住環境納入編配公屋的考慮因素。