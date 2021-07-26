港聞

港聞一

公屋新申請下跌 等逾5年未上樓10年增50倍

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍本月中曾表明期盼香港房屋問題改善告別劏房，惟本港最新公屋平均輪候時間已升至5.8年；房屋署解釋，公屋輪候時間上升很大程度因未能消化現有及新增公屋申請。房委會數據顯示，自2012年起每年新增公屋一般申請（包括家庭及長者一人申請）呈跌勢，2019/20年度有1.92萬宗，較5年前減近兩成，更較2011/12年度減近四成；非長者一人新增申請亦在5年內大減43%；惟等待逾5年而未獲配屋的一般申請亦不斷上升，去年增至3.38萬宗，創最少10年新高，更較2011年大增逾50倍。有房委會委員關注，即使新增需求減少，公屋供應仍無法紓緩長期累積需求，料未來5年公屋輪候時間仍處高位。

截至今年3月底，房委會接獲約25.38萬宗公屋申請，包括約15.33萬宗一般申請，以及約10.05萬宗配額及計分制一人申請，而一般申請平均輪候時間增至5.8年，創22年來新高。

王天予：未能消化持續增長輪候隊伍

房屋署長王天予本月12日於房委會大會稱，過去5年新增公屋一般申請逾9.5萬宗，同期房署則編配共8.89萬個單位予一般申請者，稱公屋平均輪候時間久居不下，「很大程度由於公屋供應未能迅速消化現有及每天都在增長的輪候隊伍」。

本報翻查過去10年的房委會文件，發現自2011/12年度開始，每年新增的公屋一般申請及一人申請幾近逐年減少，當年新增的一般申請達3.16萬宗，至2015/16年度已減至2.37萬宗，最新數字至2019/20年度只有1.92萬宗，較11/12年度減少近四成。至於新增的非長者一人申請，亦由11/12年度的3.11萬宗減至15/16年度的1.61萬宗，至19/20年度更減至9100宗，減幅較11/12年度達七成。

雖然每年新增申請減少，但公屋輪候冊現有申請的累積年期卻愈來愈長。房委會數據顯示，過去10年輪候逾5年而未獲配屋的一般申請宗數急增，由2011年的620宗，大增至2016年的1.41萬宗，至去年更增至3.38萬宗，對比2011年增幅超過50倍。

招國偉：新申請減或嫌輪候太久

料未來5年輪候時間仍處高位

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，相信近年新增的公屋申請減少，除因房委會加強抽查申請者資格，剔走不符資格的申請者，特別是一人申請者外，亦不排除有市民覺得輪候時間太長，選擇放棄申請。

他認為，即使新增需求減少，但近年平均輪候公屋時間持續上升，顯示供應未能夠紓緩長期累積需求，加上近年供應仍未做到長策要求，相信要待之後5年、即2026年後有望大幅增加供應，未來5年公屋輪候時間仍會處於高位。

私樓地改建公營屋多未動工

測量師稱或拖慢市場供應

另一委員、測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，政府將公私營房屋比例由6：4轉作7：3後，已將原先不少興建私樓的土地發展公營房屋，但這些土地至今仍未建屋，認為反而可能拖慢原先市場上的房屋供應。

他又表示，按目前房委會進度，公屋供應將處於「頭輕尾重」，認為有需要加快前期規劃、基建等發展流程。

明報記者

上 / 下一篇新聞

陳茂波探劏房戶：居住問題有得搞 引述夏寶龍講話 形容住屋屬重大政治問題
陳茂波探劏房戶：居住問題有得搞 引述夏寶龍講話 形容住屋屬重大政治問題
社協：非長者單身劏房戶 兩成輪候公屋等10年
社協：非長者單身劏房戶 兩成輪候公屋等10年
警搗世襲非法代客泊車 經營30年月收30萬 8人被捕
警搗世襲非法代客泊車 經營30年月收30萬 8人被捕
幼童情緒失控脫衣 校長被指要求拍照
幼童情緒失控脫衣 校長被指要求拍照
海關兩周破3宗食品藏毒案 總值2.3億
海關兩周破3宗食品藏毒案 總值2.3億
難物色賓館過渡房 社協：如盲頭蒼蠅
難物色賓館過渡房 社協：如盲頭蒼蠅
工聯會批3.6萬元「脫離現實」 促破欠基金上限調升至7.6萬
工聯會批3.6萬元「脫離現實」 促破欠基金上限調升至7.6萬
選委會勞工界 職工盟兩屬會登記選民 工聯會勞聯公務員關聯工會佔近半 建制料全取60席
選委會勞工界 職工盟兩屬會登記選民 工聯會勞聯公務員關聯工會佔近半 建制料全取60席
葉劉：新民黨立會爭3席 引高學歷者參選
葉劉：新民黨立會爭3席 引高學歷者參選
傷健共融 千人鼓舞香港
傷健共融 千人鼓舞香港
的士油塘撞欄墜20米斜坡 七旬司機稱腳掣失靈
的士油塘撞欄墜20米斜坡 七旬司機稱腳掣失靈
「智方便」下月起可申職津 羅致光：減省處理時間
「智方便」下月起可申職津 羅致光：減省處理時間
袁國勇：放寬社交距離 須九成接種率 200萬未打針仍可爆疫 指「七成」說法不可靠
袁國勇：放寬社交距離 須九成接種率 200萬未打針仍可爆疫 指「七成」說法不可靠
聞咖啡變石油氣味 袁：年輕染疫嗅覺後遺症大
聞咖啡變石油氣味 袁：年輕染疫嗅覺後遺症大
團體辦「油尖旺購物節」 打針送雙倍抽獎券
團體辦「油尖旺購物節」 打針送雙倍抽獎券
地產公司遭爆竊6人被捕 300單位後備匙下落未明
地產公司遭爆竊6人被捕 300單位後備匙下落未明
團體首創民間碳交易平台 減排兼換購物積分
團體首創民間碳交易平台 減排兼換購物積分
呼氣檢測燒脂速度 即知瘦身效率
呼氣檢測燒脂速度 即知瘦身效率
台商之子創業 堅持自行闖蕩
台商之子創業 堅持自行闖蕩
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】區議員王偉麟last day 救狗被咬屁股
【Emily】區議員王偉麟last day 救狗被咬屁股
【Emily】共4隊 立會議員隊籃球賽拎殿軍
【Emily】共4隊 立會議員隊籃球賽拎殿軍
【Emily】港生物理、數學奧林匹克奪4金 出賽有隊衣
【Emily】港生物理、數學奧林匹克奪4金 出賽有隊衣
【Emily】葉劉談港人追捧男團 「有啲以港人為傲嘅嘢」
【Emily】葉劉談港人追捧男團 「有啲以港人為傲嘅嘢」
【Emily】工聯會首批支援河南汛情物資送出
【Emily】工聯會首批支援河南汛情物資送出