陳茂波探劏房戶：居住問題有得搞 引述夏寶龍講話 形容住屋屬重大政治問題

夏寶龍早前亦對治港者提出五大要求，包括「逢山開路」有效破解住房等突出問題，善於為民做實事。陳茂波前日已接受傳媒訪問提出破解方向，大談修訂《城市規劃條例》增發展土地效率等。他昨在網誌和facebook上載前日探訪兩戶劏房基層和公屋長者片段，他問住戶有否登記消費券，又與對方到街市買餸。

「要下大決心」跨局壓縮流程

稱劏房問題背後兩矛盾礙穩定

他稱，知道房屋問題是基層市民最痛，劏房居住問題「絕對有得搞」，「但要下大決心咁搞，而且不容易」，必需要短中長期全面推動，過程亦要政府跨局跨部門一條心將工作流程盡量壓縮，他相信工作定能得社會支持。

他在網誌中稱，「解決劏房」已是明確不過的目標，同時必須全力破解「住屋貴、住屋難、住屋細」的問題，這表象的背後是「收入的貧富懸殊」和「資產的貧富懸殊」的「兩大矛盾」；此亦深深影響了社會的發展與穩定。他引述國家主席習近平所言，「着力解決發展不平衡不充分問題和人民群眾急難愁盼問題」，「也要在推進全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展」。他說，本港土地房屋困局必須有實質性的進展，短中長期的供應必須增加，也要簡化制度上過於繁瑣的程序，並透過例如填海等方法大刀闊斧增長遠供應和建立土地儲備。

葉劉倡管制港鐵地產項目利潤

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀昨日在商台節目形容「劏房的確是香港之恥」，冀立法會能在10月通過劏房租務管制條例，改善劏房的環境、規管加租等。至於中長期，葉太認為最重要是增加土地供應，香港不缺土地，「問題是你有沒有膽量去開發」，提出發展綠化地及祖堂地、搬遷葵涌貨櫃碼頭等，又認為需對港鐵發展的地產項目進行利潤管制，並要求港鐵將部分港鐵站上蓋房屋交回政府。特首林鄭月娥提出「明日大嶼」計劃，葉太稱同時須配合交通配套，「有邊條鐵路不延誤？」，她形容計劃是「太遙遠」。

葉太表示，明白過往政府覓地有難處，因涉及很多條例規管，「現在所有都可以修改，建制派控制立法會，我們這班務實、解決民生至上的人，是可以商討的」。

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