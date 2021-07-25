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2021年7月25日星期日
港聞二
舉家移英 子機場灑淚憂一去不返 治療師：抵外國返學不合作 或因孩子「唔明點解走」
安慰「無事嘅」反否定情緒 心理學家：應按子女年紀解釋移民
父親日夜顛倒工作 母獨力顧家現摩擦
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劉家棟出獄 社工牌下月期滿憂難續
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129公務員拒簽聲明 70人已離政府
東平洲珊瑚礁超出保護區 城大推算達17公頃 促擴禁捕魚範圍
用無人機拍攝 首發現東平洲海龜
尼泊爾裔女子曹公潭遇溺 蛙人潭底救起不治
本港貧富懸殊惡化 最低50%總收入不及最高1%
染疫沙特領事女兒危殆入ICU 打兩劑復必泰 美返港女子驗出變種
疫苗中心月底派「長者即日籌」 將推院舍外展打針
膠質銀衛署籲勿服「網續售」 民主黨：監管漏洞
生意倍升 動漫展商料「餓太耐」 場外打蛇餅 梁子超批「限聚與放寬沒分別」
漫畫家：昔隨心下筆 現要諗人哋點思考張圖
爆竊8裝修中地舖 鴛鴦賊落網
冷凍貨車紅磡翻側無人傷
冷凍貨車紅磡翻側無人傷
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【明報專訊】昨凌晨4時許，一輛冷凍貨車沿紅磡康莊道往紅隧方向行駛，駛至理工大學對開一個左彎時，貨車向左翻側，橫亘路上，司機無受傷，自行爬出車廂。警方正調查意外原因。
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