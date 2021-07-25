漫畫家：昔隨心下筆 現要諗人哋點思考張圖

新書滲港現况 談世代矛盾、追星

Pen So在2015年開始漫畫創作，盼喚起大家對環保的關注，故一直以構想香港發生大地震及海嘯後的畫面為創作主軸。今年他推出新書《災難之後》，書中滲入香港真實現况，例如在災難世界加入疫情元素，另外也描繪社會現象，「新作多咗人有紛爭，例如講世代矛盾，我有講年輕人想搵求生機會，但老人家會諗我咪等死囉，都會有類似心態嘅演繹。又例如最近全城追偶像，我又會諗，災難世界大家仲會唔會想追偶像？」

他創作6年，形容自己收入，出書版稅只佔一成，九成都是商業廣告客戶，「呢個生態圈同其他地方唔同，我哋唔能夠專心做好作品。做書只是一個宣傳品，告訴別人我仲存在。我無辦法改變呢個生態圈，我只可以畫客戶job，養活自己作品」。

嘆空間縮 「最大壓力是面對紅線」

近期香港社會面對低氣壓，Pen So有感創作空間收窄，下筆時不再能隨心所欲。「以前社會矛盾沒現在多，創作較容易、單一。現在最大壓力就是面對紅線，畫畫要考慮好多因素。」他舉例，圖像與文字有別，簡單如只是描繪一個人走路，也可以有多個解讀方法。不過，他認為畫畫的人都有一種社會責任：「你覺得合理、合邏輯，你就去告訴別人，大家認同，就會把信息傳遞出去。」