生意倍升 動漫展商料「餓太耐」 場外打蛇餅 梁子超批「限聚與放寬沒分別」

排隊兩小時 有人暈倒有人走

昨午天氣酷熱、時晴時雨，排隊者十分狼狽。戴着假髮、手持大道具兼拉着篋的唐小姐和陳小姐，排了一個多小時才到會展門口，陳小姐說：「好熱，全塊面都出晒汗，個妝都差唔多溶晒。」

沒帶傘的廖先生在雨中排隊，只好用毛巾遮頭。他說去過動漫節四五次，今次排隊最久，「兜了好多個圈」。他又說，隊伍其中一個位較焗，「嗰度通風非常差，呼吸都好困難，真係好辛苦。見到有幾個人唔舒服走咗，仲有個人暈低」。人龍至黃昏仍未散，大會6時估計排隊仍需2.5小時。

梁子超憂播毒 倡預約分流

梁子超認為，排隊者距離太近，「呼吸出來嘅空氣，口罩未必全部能攔截，咁近稀釋都未必可以好快做到」。他認為如要辦大型活動，須建基於香港已完全沒本地傳播、做好外防輸入才穩妥安全，「不是靠室內五成人就可以控制」。他認為最好安排網上預約，控制每小時場內人流及場外人龍。

人流受限下，有展商生意反升。主要賣動漫「鬼滅之刃」及其他動漫精品的Rainbowbox負責人陳小姐表示，參展6年，生意額一直相若，但今年單計首日，已比過去同時段生意額高一倍，較預期好。她猜測，由於去年動漫節取消，「可能悶得太耐啦，餓咗太耐啦。今年又係第一個類似嘅展，所以特別吸引」。

漫畫家稱市民消費變「鬆手」

本地漫畫家Pen So亦指出，場內人流不如上屆密集，但市民消費較過往「鬆手」，一日半展期銷售額達萬多元，「過往可能只會like你facebook支持，今年多咗人肯畀錢支持，唔知係咪真係報復式消費呢」。