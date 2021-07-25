膠質銀衛署籲勿服「網續售」 民主黨：監管漏洞

據衛生署，獲梁錫超處方「膠質銀」的47歲男病人，服用兩年後出現銀中毒，且梁錫超過去一年曾處方膠質銀予其他病人。衛生署昨回應稱，仍在調查涉多少病人。

梁錫超診所門牌被遮

據公司註冊處資料，梁錫超現為8間公司董事，包括47歲男病人獲處方膠質銀的「國際綜合預防醫學中心」，該中心位於灣仔資本中心，昨沒開門，亦沒人應門，門口招牌被遮蓋，門口放有無人取走的信件。同層的「賦活醫學」其中一名董事亦是梁錫超，同樣大門緊閉、門牌被遮蓋。

衛生署稱香港現時沒有註冊藥劑製品的有效成分含「膠質銀」，目前沒科學實證支持內服「膠質銀」以治療任何特定疾病。銀在人體沒已知功效，亦非人體所需營養。長期攝取「膠質銀」可致銀中毒，令皮膚永久變灰藍色，亦可能出現貧血、骨髓細胞減少、肝功能異常和神經功能缺損，呼籲市民不應服用。

網售產品多未列明功效

不過，本報昨發現網售膠質銀，其中銷售健康產品的網站「iHerb」有多個牌子的膠質銀或「膠體銀」，部分產品被列為「膳食補充劑」，有產品的簡介建議成人每日用兩次、每次0.5茶匙，兒童每次四分之一茶匙，也有提示「本產品不宜持續使用」。大部分產品簡介均無直接列明產品有何功效，但有人留言稱相關產品可「紓緩身體各種不適」，亦有人稱膠質銀對喉嚨問題、鼻竇炎、皮膚出疹等有效。iHerb在網站稱，所售商品或相關陳述未經美國食品與藥品管理局認證，不具治療功能，商品從生產到規格均為美國標準，或與買家所在地標準不同。

衛生署表示，據《藥劑業及毒藥條例》， 任何產品符合「藥劑製品」定義，包括被表述為具治療或預防疾病特性的物質等，須獲註冊方可在港銷售。署方沒正面回應會否跟進網站銷售膠質銀及會否加強監管。本報向iHerb查詢會否將產品下架，至截稿前亦沒回應。

袁海文促持續監察市面產品

袁海文認為，本港對用作進食和注射的產品監管有漏洞，除非相關產品含有「藥劑製品」才需註冊，但不少養生、減肥和美容產品因不含藥劑製品而不用註冊，但不代表其成分無害，而消費者通常以為可上架銷售的產品就安全，政府有需要加強把關。他建議政府持續監察市面流行的產品，若當中所含物質可能對身體有害，即使不屬現行需註冊的藥劑製品，亦應要求相關物質需經衛生署批准才可應用作食品或針劑產品。