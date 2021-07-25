疫苗中心月底派「長者即日籌」 將推院舍外展打針

上周五有7.05萬人打針，創單日新高。聶德權昨於港台《星期六問責》稱仍未滿意接種數字，接種首針者佔合資格者44%，打齊兩針者則佔逾三成。聶稱，過去用69日令接種首劑疫苗人數達100萬，再用49日達200萬，並用31日至昨日達到300萬，盼用更短時間達400萬。

聶德權表示，過去7天平均每日有3.1萬人接種首針，未來兩個月若保持每日逾3萬人打首針，9月底有望達七成接種率，形成群體免疫屏障。他說，有見接種趨踴躍，部分社區接種中心未來數周預約額滿，早前與醫護團隊及行政支援隊伍商討，中心將每日增3000針。至於接種中心會否延長期限，他說視乎未來一周預約及接種情况，下月初交代。

首階段須滿70歲

各年齡組別中，聶德權稱60歲以上者接種第一針比例僅28%，70至79歲為23%，80歲或以上僅6%，而部分長者不懂網上預約，故盼本月底推「長者即日籌」，在除私家醫院外的逾20間接種中心，每朝8時開門前15分鐘開始派籌，首階段向70歲或以上長者派籌，同行兩名照顧者亦可一同打針，本周初公布細節，盼隨後推至65歲或以上長者。

有73歲長者自稱高血壓、高膽固醇、有痛風，認為派「長者即日籌」定惹混亂，又說早前向醫生查詢可否打針，醫生只叫他自行決定。聶德權稱會小心策劃「即日籌」，盼可有效運作，又說早前專家已建議過去曾打流感針的長者亦可打新冠疫苗。至於居於院舍者，聶說現時院舍長者接種率僅7%，未來有新一輪院舍外展疫苗接種安排。

院舍：家屬大多拒簽同意書

香港中華醫學會會董楊超發稱，近兩三周見到長者接種意欲升，其診所處理年滿60歲接種者比例，已由一個月前的四分之一升至五成。但楊稱每次預訂疫苗限200支，且要等三四日才到貨，不少私家醫生現空窗期，促政府放寬每次預期針量至400支。永善亞洲有限公司董事李輝表示，旗下8間安老院舍中院友接種率僅5%。李稱僅兩成院友有自理能力，另外八成需高度護理，要監護人簽同意書才可接種，但絕大部分院友家屬均拒簽同意書，院舍將努力游說。

（新冠疫情）