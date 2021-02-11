染疫沙特領事女兒危殆入ICU 打兩劑復必泰 美返港女子驗出變種

截至上周五（23日）的14天內，本港累計報告24宗個案，包括23宗輸入個案和一宗與輸入個案有流行病學關連的個案。昨日有兩宗輸入個案分別從阿聯酋和美國抵港，其中26歲女子（第11976宗）4月26日和5月17日已在本港先後打兩針復必泰，7月20日從美國抵港，檢疫第三日的樣本驗出帶N501Y變異病毒株。

至於日前抵港後違反豁免條件、於家居自我隔離期間游走多區的外國駐港領事官員一對子女，消息稱他們為沙特領事館人員子女，其中13歲女童（第11971宗）昨日病情由穩定轉為危殆，留醫東區醫院深切治療部。除她以外，本港最少有4名染新冠病毒後病情嚴重的兒童。衛生防護中心昨深宵公布，上述13歲女童曾到司徒拔道香港港安醫院，曾於7月19日下午4時至下午6時曾到該院地下正門門外帳幕或急診室的人須強制檢測。

機場驗抗體服務擬暫緩

此外，政府上月起向入境旅客推出「疫苗氣泡」，從高、中風險地區抵港、已打疫苗並驗出抗體者，入境後可獲縮減檢疫期至7日，現時旅客離港前需於20間認可機構驗抗體，政府原計劃本月內在機場推出驗抗體服務，據悉港府最新計劃暫緩有關安排。本報昨向食物及衛生局查詢是否延遲推出機場驗抗體服務，以及是否已完成招標、誰人中標和收費，至截稿前無回覆。

另外，昨有近2.4萬人接種第一針新冠病毒疫苗，當中約63%選打復必泰。累計接種人口突破300萬人，佔適合接種人口約44.2%。截至昨日以40至49歲群組接種率最高，該組別打了首針的人突破六成，其次是50至59歲約54%，30至39歲亦逾五成，最少是80歲或以上的僅6%。

明報記者

（新冠疫情）