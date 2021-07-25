本港貧富懸殊惡化 最低50%總收入不及最高1%

世界財富與收入數據庫前身為2011年成立的世界高收入數據庫(WTID) ，研究人員逾百並遍佈多國。數據庫主力由巴黎經濟學院學者統籌，提供世界各地財富與收入數據。

稱回歸後貧富不均趨嚴重

巴黎經濟學院講座教授、《21世紀資本論》作者Thomas Piketty及博士後研究員Li Yang近月發布有關香港貧富不均的研究報告，並分析本港過去約40年收入及財富不均的情况。研究發現，香港回歸後，收入最高的 1%者比底層50%者掌握更多本港收入，舉例稱，1981年至2018年間，收入最高1%者的工資佔本港收入的比率，從10.7%升至16.3%：而底層50%者則從18.7%跌至11.6%。

明愛專上學院社會科學院教授黃於唱表示，對研究結果「不意外」，不過他認為，收入不均問題主要因本港經濟起飛，發展成為金融中心，從事地產、金融行業等人士賺錢能力相當高，而本港有不少新來港人士，其從事行業的工資偏低，令本港收入差距拉大，「未必是回歸因素，因不是政治或政策行為，反而經濟因素為多」。

教授：研究結果不意外未來存不少不明朗因素

至於未來貧富及收入不均情况是否會繼續加劇，黃於唱認為本港目前存在不少不明朗因素，包括本港是否仍可維持金融中心地位，近月不少中產人士帶同資產移民海外等。他續說，與此同時，中央早前明言要改善住屋問題，「政府會不會做多點事、做多久?」他認為未來仍充滿變數。

另外，報告亦根據2016年立法會選舉及香港民研的調查等，分析本港財富不均對政治分歧影響。研究發現，收入最高及高收入行業人士，包括經理級或行政人員，傾向投票給建制陣營；而收入處於底層85%的人士，包括學生及收入較低專業人士， 則傾向投票給民主陣營。黃於唱說，因本港無數據清晰指出市民投票意向，故未能肯定上述研究結果。