東平洲珊瑚礁超出保護區 城大推算達17公頃 促擴禁捕魚範圍

明報記者 馬耀森

漁護署原設兩核心區禁捕魚

漁護署表示，為保護具有高生態價值的珊瑚群落，東平洲海岸公園設有兩個核心區，區內禁止捕魚活動；該署實施「新海岸公園漁業管理策略」，由明年4月1日起，東平洲海岸公園的核心區和非核心區均禁止商業捕魚，提升對珊瑚群落及漁業資源等保育。

城大受漁護署委託，為全港繪製首個大型海岸公園海底地圖，目的是為了解全港海域的珊瑚分佈和品種，包括東平洲、橋咀島、甕缸洲、牛尾洲、果洲等海域，當中東平洲的海底地圖已完成，面積約270公頃。

首繪製大型海岸公園海底地圖

用聲納探測 無人船影像調查

城大海洋污染國家重點實驗室研究助理曾康泰表示，過去受技術所限，不能以人手進行長時間潛水，只能挑選一些具代表性的地點進行記錄。城大透過嶄新方式，包括以聲納探測儀掃描海底地形，以無人船進行海底影像調查，以及透過定位最準確的「水底全球定位系統」，配合潛水員「地氈式」拍攝大量海底高清照片，重疊拼合，成為海底地圖。

結果發現，東平洲以東沿岸海床，生長大片硬珊瑚，推算面積約17.3公頃，較現時兩個核心區合共7.4公頃高出1.34倍。研究助理鍾子浩指，當局於東平洲設立核心區禁止捕魚及潛水活動，是為了保護珊瑚不被破壞，相信過去受測量技術限制，未能全面發現東平洲的珊瑚分佈，認為應擴大核心區至覆蓋所有珊瑚群落。

東南面海牀首現八放珊瑚

研究團隊亦發現東平洲西面沿岸海面，在冬季生長了大片馬尾藻，形成馬尾藻牀，為不同的海洋生物幼體如泥鯭、八爪魚及海龍等提供庇護，以避開天敵，有如泥灘紅樹林。至於東平洲海岸公園東南面邊緣水深約8至9米海牀，首次發現高密度的八放珊瑚。八放珊瑚屬於軟珊瑚，有不少海洋生物棲息，而該種珊瑚主要捕食浮游生物，毋須陽光進行光合作用，故生長在較深水的水域，團隊認為海岸公園以外亦有機會找到珊瑚，認為漁護署應進行更詳細研究，擴大公園界線，將珊瑚群落納入保護。

城大：港珊瑚或救全球珊瑚

城大海洋污染國家重點實驗室副主任陳荔博士表示，本港珊瑚能適應海水較渾濁及全年水溫較大差異（由9℃至30℃）的環境，未來可能靠本港的珊瑚拯救全球的珊瑚，故應加強保護。

漁護署發言人稱，該署委託城大的研究，旨在以嶄新技術，以識別東平洲海岸公園的底棲生境範圍，該署會根據分析結果，探究公園日後的生態監察及管理工作。

（城市保育）