129公務員拒簽聲明 70人已離政府

【明報專訊】政府今年初要求所有公務員宣誓或簽聲明擁護《基本法》、效忠香港特區，公務員事務局長聶德權表示，有129名公務員拒簽聲明，會按機制安排離職，當中60至70人已完成程序離開政府。至於簽署聲明要求會否擴至退休公務員或服務提供者，聶稱服務提供者的公司員工不屬政府僱員，故較適合着眼他們提供服務時是否符合運作安全及保密等原則減低風險。
聶德權昨於港台《星期六問責》表示，17萬現職公務員已宣誓及簽署聲明，有129名公務員拒絕簽署聲明，按機制安排離職，當中60至70人已完成程序離開政府。
非公務員政府僱員方面，聶說目前簽署聲明的期限已過，相關部門正整理資料，拒絕宣誓者同樣需要按機制離職。
聶德權表示，目前未有已簽署聲明公務員違反聲明的數字，但每當發現有公務員有不當或違紀行為，會按機制調查，先由所屬部門檢視，再交由公務員事務局處理。
稱各部門需審視防範國安風險
國務院港澳辦主任夏寶龍早前提到，治港者要勇於維護國家安全，與反中亂港及外部勢力展開鬥爭。
聶德權強調，公務員隊伍是特區政府的骨幹，他們在崗位上需要支持政府施政，以及落實「一國兩制」，需要保障國家安全，政府各部門需要審視其工作怎樣防範危害國家安全的風險。