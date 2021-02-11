129公務員拒簽聲明 70人已離政府

聶德權昨於港台《星期六問責》表示，17萬現職公務員已宣誓及簽署聲明，有129名公務員拒絕簽署聲明，按機制安排離職，當中60至70人已完成程序離開政府。

非公務員政府僱員方面，聶說目前簽署聲明的期限已過，相關部門正整理資料，拒絕宣誓者同樣需要按機制離職。

聶德權表示，目前未有已簽署聲明公務員違反聲明的數字，但每當發現有公務員有不當或違紀行為，會按機制調查，先由所屬部門檢視，再交由公務員事務局處理。

稱各部門需審視防範國安風險

國務院港澳辦主任夏寶龍早前提到，治港者要勇於維護國家安全，與反中亂港及外部勢力展開鬥爭。

聶德權強調，公務員隊伍是特區政府的骨幹，他們在崗位上需要支持政府施政，以及落實「一國兩制」，需要保障國家安全，政府各部門需要審視其工作怎樣防範危害國家安全的風險。