署理刑檢專員轉任大律師 「每宗上訴都對得住港人」

楊美琪昨日申請剔除律師資格及轉任為大律師，動議人為其實習的「師父」、資深大律師Anthony Houghton，他先簡介楊在1992及93年先後在英、港兩地成為律師，94年加入律政司至今。

稱沒擬私人執業 堅定留律政司

批准申請的上訴庭法官薛偉成表示，與楊在律政司共事多年（薛偉成曾任刑事檢控專員），對她非常熟悉；又稱現正身處非常複雜的時代，社會價值和規範不斷受挑戰，寄語楊捍衛法治，致力保障人權，面對不公義時發聲。

楊美琪庭後受訪稱，轉任大律師後沒打算私人執業，仍有堅定信念和使命在律政司工作。被問到會否「坐正」刑事檢控專員一職，她表示「呢個唔敢講」，稱會在崗位上盡力。有記者提及副刑事檢控專員林穎茜去年取得大律師資格，一年後便獲委任為資深大律師，問楊會否亦期待「升仙」（senior counsel, SC），她稱沒有任何期待。

撐准律政人員「升仙」 自身不期待

立法會現正審議由律政司提交的《2021年法律執業者（修訂）條例草案》，允許非大律師律政人員可獲考慮委任為資深大律師，楊美琪表示支持，認為律政司有不少具備20至30年訟辯經驗律師，在行內深受尊重，值得擁有頭銜上的肯定。楊今年4月起署任刑事檢控專員，任期至9月30日，她原為副刑事檢控專員（特別職務），主理國安法案件，早前曾就47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪一案出庭代表控方，並在庭上反對全部被告保釋。

【案件編號：HCMP400/21】