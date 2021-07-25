劉家棟出獄 社工牌下月期滿憂難續

【明報專訊】註冊社工劉家棟前年7月27日在元朗衝突中手持社工證，在警方與示威者之間調停，以身體擋在警員盾前，被裁定阻差辦公罪成，刑期經上訴後由一年減至8個月。他昨日刑滿獲釋，稱擔心會被註銷社工註冊身分，其註冊期下月屆滿，他會嘗試續牌。他又感激家人和寫信給他的人一直以來給予支持，現會多陪伴家人。
服刑間泛民被捕蘋果停刊
「香港變得好陌生」
劉家棟昨早9時許刑滿獲釋，他上載個人照到社交媒體並說「出番嚟，死唔去」。
劉家棟昨接受本報電話訪問時表示，在服刑期間香港發生了多宗大事，包括35+民主派初選案、《蘋果日報》停刊、七一刺警案等，令他體會到香港轉變得很快，「坐監生活好平淡，這些新聞對我來說好刺激，而當時又未知道香港人如何反應」。
他說剛出獄，未知香港確實「變成點」，但形容感到「很不安，知道一定變得好陌生」。至於個人計劃，他稱目前最關注社工牌照會否被註銷，未有計劃其他，另亦會多陪伴家人。
翻查資料，勞福局長羅致光5月在立法會回應議員提問稱，根據社會工作者註冊局資料，由2018年1月至今年4月共有7名註冊社工向註冊局呈報就刑事罪行被定罪及判處監禁，暫時沒涉案人被註銷社工註冊。
根據註冊社工名單，截至7月21日，劉家棟仍在名單之上，而他的註冊期滿日期為8月。