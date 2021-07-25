抱囚友分享郵票 袁嘉蔚鄒幸彤罰囚水飯房

邵家臻批最嚴標準對待政治犯

袁嘉蔚的facebook專頁昨更新，發帖人稱袁恢復還押身分並返回原先所屬囚室，有相熟囚友與她擁抱，惟及後被處分，因她與其他囚犯有身體接觸。該帖稱，袁隨即要求懲教職員指出《監獄規則》哪款條文禁在囚人士有身體接觸，職員稱稍後補充，惟至昨未交代。

發帖人指出，翻查《監獄規則》，並無提出「與其他囚犯有身體接觸」屬違反紀律，且在囚者日常參與工作及體育活動等，不免有肢體接觸，批評管方的處罰完全是荒謬及有違常理。帖文稱，袁被隔離囚禁至月底，這段期間所有福利被剝奪，包括不能「食私飯」，不可收取信件、報紙，甚至不能閱讀。

監獄規則未列身體接觸違紀

本報向懲教署查詢，《監獄規則》未見條文列明禁止囚友有身體接觸，有關懲處按甚麼法律或規則做出。懲教署表示不會評論個別個案，並稱任何在囚者如有違紀行為，院所管方會根據法例採取紀律檢控及作適當懲處，絕不姑息，若不服紀律聆訊判決，可按既定機制上訴。

此外，邵家臻透露，現還押在大欖女懲教所的鄒幸彤亦因與囚友分享郵票，被罰囚水飯房3天。對於袁及鄒被罰，他說懲教署有許多規則，惟大部分都不會嚴格執行，「經常有走盞位」，又形容囚友之間分享物品、擁抱是「司空見慣」，批評署方針對政治犯而採取最嚴格標準。