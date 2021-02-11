陳茂波：港夠地發展 需改《城規例》增效率 建制倡簡化諮詢過程 本研社：公眾參與空間萎縮

被問到會否參選特首，陳茂波在訪問中未正面回應，僅稱當下有很多工作，會專注在目前崗位做到最好。民建聯劉國勳認為，夏寶龍對治港者期望包括解決房屋問題，相信日後有意參選特首者應在土地房屋層面交出成績、政綱。

陳茂波接受《南華早報》專訪，稱夏寶龍對劏房等居住問題的評價，政府亦相當關注，強調會推動增加土地供應、興建資助房屋。他稱短期內增加土地供應具挑戰，但亦認為香港有足夠土地供發展，倡簡化規劃過程，包括修訂《城市規劃條例》令其更有效（effective）、防止濫用，但未提出具體方向。陳茂波並稱雖然公眾支持是必須，但憶述以往推動房屋項目時亦曾遇司法挑戰，「土地供應可以非常具爭議，因為涉及不同利益」，惟認為政府須堅定推動。

兩月內公布土供時間表 再檢視邊境地

陳茂波提到，政府將於兩個月內公布最新的「2030+報告」，估算未來20年土地需求，以及公布土地供應時間表。他並提到，在深圳邊境一帶範圍，除已被指定作房屋、商業及科技用途土地外，仍有土地可供發展，認為在香港與深圳經濟交流愈見緊密下，規劃應再檢視。

翻查資料，發展局長黃偉綸3月曾於立法會稱，數月內會發表《2030+》最終研究結果，並說結果確認香港土地短缺情况遠超以往估算的1200公頃。

劉國勳：口岸經濟令新界北成「新中心」

劉國勳接受本報查詢稱，《城市規劃條例》沿用已久，應化繁為簡，並說目前公眾諮詢過程時有重複，舉例要修改土地用途，在城規會已需重複諮詢三四次，「可否將公眾參與（次數）整合好、變得有效一點？」對於發展深圳邊境地帶，劉倡透過口岸經濟令新界北成為香港的「新中心」；他強調須整全規劃，而非像以往在古洞北、洪水橋一帶興建新市鎮，卻只為解決房屋問題。

本研社憂開倒車 抹殺城鄉共融

本土研究社成員陳劍青向本報稱，公眾參與原意是協助城市規劃決策，若規劃申請爭議大，政府亦可藉此了解意見、明白爭議點何在；若政府視民意為阻礙，憂慮會「開倒車」，公眾參與城市規劃的空間亦萎縮。對於發展深圳邊境地帶，他說新界北是香港農地、生態資源重要範圍，以往發展亦會兼顧四周環境影響，並以「城鄉共融」為規劃原則，憂慮此原則亦會隨着大開發而被抹殺，認為在規劃上是倒退。