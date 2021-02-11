陳茂波：港夠地發展 需改《城規例》增效率 建制倡簡化諮詢過程 本研社：公眾參與空間萎縮

【明報專訊】港府今年3月稱研究顯示香港土地短缺遠超估算，但本月中港澳辦主任夏寶龍表明期盼香港住房問題大改善可告別劏房、籠屋後，財政司長陳茂波接受傳媒訪問稱，香港有足夠土地可供發展，惟需簡化規劃過程，包括修訂《城市規劃條例》以增效率；他亦認為深圳邊境地帶有土地可供發展，又預告兩個月內公布未來20年土地需求及供應報告。建制派倡簡化釋放土地諮詢過程、減少疊牀架屋，民間關注土地團體則憂慮市民參與城市規劃的空間萎縮。
被問到會否參選特首，陳茂波在訪問中未正面回應，僅稱當下有很多工作，會專注在目前崗位做到最好。民建聯劉國勳認為，夏寶龍對治港者期望包括解決房屋問題，相信日後有意參選特首者應在土地房屋層面交出成績、政綱。
陳茂波接受《南華早報》專訪，稱夏寶龍對劏房等居住問題的評價，政府亦相當關注，強調會推動增加土地供應、興建資助房屋。他稱短期內增加土地供應具挑戰，但亦認為香港有足夠土地供發展，倡簡化規劃過程，包括修訂《城市規劃條例》令其更有效（effective）、防止濫用，但未提出具體方向。陳茂波並稱雖然公眾支持是必須，但憶述以往推動房屋項目時亦曾遇司法挑戰，「土地供應可以非常具爭議，因為涉及不同利益」，惟認為政府須堅定推動。
兩月內公布土供時間表 再檢視邊境地
陳茂波提到，政府將於兩個月內公布最新的「2030+報告」，估算未來20年土地需求，以及公布土地供應時間表。他並提到，在深圳邊境一帶範圍，除已被指定作房屋、商業及科技用途土地外，仍有土地可供發展，認為在香港與深圳經濟交流愈見緊密下，規劃應再檢視。
翻查資料，發展局長黃偉綸3月曾於立法會稱，數月內會發表《2030+》最終研究結果，並說結果確認香港土地短缺情况遠超以往估算的1200公頃。
劉國勳：口岸經濟令新界北成「新中心」
劉國勳接受本報查詢稱，《城市規劃條例》沿用已久，應化繁為簡，並說目前公眾諮詢過程時有重複，舉例要修改土地用途，在城規會已需重複諮詢三四次，「可否將公眾參與（次數）整合好、變得有效一點？」對於發展深圳邊境地帶，劉倡透過口岸經濟令新界北成為香港的「新中心」；他強調須整全規劃，而非像以往在古洞北、洪水橋一帶興建新市鎮，卻只為解決房屋問題。
本研社憂開倒車 抹殺城鄉共融
本土研究社成員陳劍青向本報稱，公眾參與原意是協助城市規劃決策，若規劃申請爭議大，政府亦可藉此了解意見、明白爭議點何在；若政府視民意為阻礙，憂慮會「開倒車」，公眾參與城市規劃的空間亦萎縮。對於發展深圳邊境地帶，他說新界北是香港農地、生態資源重要範圍，以往發展亦會兼顧四周環境影響，並以「城鄉共融」為規劃原則，憂慮此原則亦會隨着大開發而被抹殺，認為在規劃上是倒退。