公務員拒誓移英 向女兒稱港不宜居

Jackie表示，移居英國的決定與香港言論空間改變有關，因此當8歲女兒問他到英國的原因時，他不諱言向女兒表達內心的憂慮，「我話，如果將來你（女兒）想做一些事、想發聲，甚至只是討論都不可以，就好似我叫你跟住我的要求做，不可思考，你講咩我都唔聽，你會點？」他甚至直接跟女兒說，香港已不適合發展、生活。他說，過去兩年香港的事件，女兒都不時提問，他認為，女兒聽過他離港的解釋後，大概已明白他的意思。

離港前升職 決意放開港舒適

在香港的收入穩定，夫妻二人離港前亦分別升職，Jackie直言，決定是否移民時曾有掙扎，「但留多一兩年又點？不如同仔女一齊開展新生活」。他說與太太早已取得共識，先處理子女的教育及住屋兩大問題，才開始找工作，並已準備未來一兩年不工作都可應付生活的資產，「放得開在香港的舒適就可以，（移英）一定收入少得多，視乎如何取捨生活和自由」。

（港人移英系列）