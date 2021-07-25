舉家移英 子機場灑淚憂一去不返 治療師：抵外國返學不合作 或因孩子「唔明點解走」

【系列二】

明報記者 馮樂琳

半年前予心理準備 子哭父母不知所措

Trina和丈夫上月與6歲兒子和3歲女兒移英，去年底她告訴兒子要移居英國，「當時他只知道要去很遠的地方」。幾個月的準備工作，兒子逐漸意識「離開」是什麼，偶爾會問：「係咪唔再返香港？」、「老師係咪都講英文？」、「將來間屋係咪有花園？」

Trina和丈夫擔心兒子不能適應各種轉變，於是離港前盡量給他心理準備，迎接變化，「工人姐姐3月完約時，就同佢（兒子）講，之後去英國，姐姐不會一齊，要自己照顧自己；賣樓後要暫住公公婆婆家，搬之前同佢講，住一個月之後就去英國；去到英國我哋先租住airbnb，都講係住一個月，之後會住另一個地方」。

抵英天天與長輩開視像 子慢慢適應

不過，在機場與疼愛他與妹妹的長輩道別後，Trina兒子忍不住淚水問：「係咪走咗以後唔返來？」Trina坦言當刻與丈夫不知如何處理，定一定神，她便告訴兒子，短期內不會回香港，只能與長輩視像對話，再抱抱他說：「我們以後一家人不會分開。」她說兒子在5分鐘內已平復情緒，抵英隔離期間，每日與長輩視像對話，兒子亦慢慢適應。

協助港人的網站UKHK上月起做網上調查，截至6月21日訪問了1012人，當中63.5%與孩子一起移居英國，平均每名受訪者帶0.97名孩子同行。

治療師：孩子生活突變會驚嚇

倡帶港生活元素往新「家」

身在英國的良方表示，家長在出發前8、10日才告訴子女要移民很常見，「因為家長眼中，仔女都『唔識嘢』」。但她說，突然改變的生活對孩子是很突然、很驚嚇，有孩子與同學道別的機會也沒有，只能到英國後用WhatsApp或打機時通知朋友。良方補充，若孩子到外國後，在學校不肯說話、不合作、扮不懂英文等，可能因為孩子不明白移民的理由，因此抗拒新生活，變得什麼都看不順眼。

良方在當地曾接觸一個移民家庭，10歲兒子移英後9個月期間，性情大變，變得沉默、易怒，不願與父母談學校的事，只經常說要回香港，良方與他們一家會面時，孩子一直強調問：「點解要走？」經過對話，父母終於向兒子道出原因，也互相分享內心焦慮。良方說，孩子的歸屬感一直在香港，「重新搵『家』需要一個過程」，她形容，情况如成年人轉工後，早期與新公司同事未熟絡，可能會較多與舊同事聯絡一樣，她建議，家長協助將孩子在香港的生活元素帶到新「家」。

（港人移英系列）

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