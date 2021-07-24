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2021年7月24日星期六
港聞二
控印煽動刊物 工會正副主席還押 國安法指定法官審 控方：或更多人被捕
去年六四集結案 多10人擬認罪 黎智英梁耀忠擬不認罪
初選案 欲返法庭期間與警爭執 律師控阻差等3罪
一度危殆求換肝 1歲熙熙「自我修復」出院
左報指「教人避刑責」 法律常識書被圖書館下架
科大兩學者離職 李靜君曾遭建制批「揚港獨」
公民科樣本試卷 答題資料多自官方 通識教師：如閱讀理解少思辨 校長：不像通識「吹水」
兩少年認毁中銀櫃員機 官：情節嚴重未必跟報告判
大埔墟站集結案11人全脫罪 官：CCTV質素差
選委會15人大政協轉界別 續取當然議席 選管會指引：公眾可見動作衣著 屬煽惑不投票與否
首用電子發選票 馮驊：不記錄選民獲發哪張選票
「煙花」下沉氣流影響 港空氣污染爆表
6月燃料棒破損 惰性氣體積聚 台山核電站法國營運方：在法國會停機調查
終院豁免郭卓堅覆核丁權480萬上訴保證金
林鄭：不認為推動逃犯例是錯誤 前年閉門會議致歉 昨指傳媒不應報道「或有需要立法」
有人同情暴力示威反對警隊 林鄭：欠警隊一個道歉
曾停牌西醫處方膠質銀 病人中銀毒 衛署交醫委調查 早年雙氧水治病致缺氧
疫下首度開鑼 動漫節現過百人龍 大會建議戴外科口罩 Cosplay透明口罩露妝容
頭籌讚抽籤安排 預計消費2萬元
針後有抗體仍確診至少兩宗 科學委員會擬收緊出院條件
違檢疫沙特姊弟揭新行蹤
毒幫遙控物流避追緝 警拘5漢檢逾億元毒
私家車撞坡 墜10米深坑
吊臂車溜後撞牌坊 兩工人拋出車一危
姦女案親屬控妨司法 父收押中着妻「我未出嚟你哋唔好返嚟」
元朗破扑車窗竊幫拘6人
濫藥漢警署外燒紙箱囚32月
黃照達漫畫
【Emily】劏房租管委會 叫錯「謝泳舜」 想叫陳振英 張宇人：嗰個叫咩
【Emily】已離港李家偉失屯門區會議席
【Emily】張華峰唔滿意公僕抗疫 聶德權反駁
【Emily】戲院商會打針抽獎 送每人365張戲飛
【Emily】財爺訪動漫節 試玩5G賽車
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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