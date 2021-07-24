港聞

港聞二

姦女案親屬控妨司法 父收押中着妻「我未出嚟你哋唔好返嚟」

【明報專訊】少女X約4年前疑遭父親強姦及非禮，案件開審前被母親帶往深圳，返港後作供改稱性侵純屬虛構，父親最終脫罪。5名親屬涉指示少女改口供，被控串謀妨礙司法公正等罪，案件昨在高院續審。庭上播放多條荔枝角收押所的探訪片段，當中X父曾向X母說「我未出嚟，你哋都唔好返嚟」，X母當天下午便帶了X前往深圳，缺席審訊。

被告為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔叔（39歲）及祖父（65歲），首次探訪片段是2018年10月8日，當時X父手持一份報告，向X的祖母表示「處女膜仲喺度呀，無性交痕迹，無傷口」，堅稱法醫沒有在X的陰道找到其精液及DNA，他更哭着說「我真係無做到呀阿媽」。

囑弟「叫邊個去旅行啦」

另一天X的叔叔探望X父，X父稱「叫邊個去旅行啦」、「如果佢哋係咩，就唔使諗咁多啦」，畫面顯示他同時伸出兩隻手指向下作出走路的動作，叔叔表示明白。

同年10月20日，即性侵案開審前5天，X父向前來探望的X母隔着玻璃低聲說「你聽老公講，堅定做人，唔好返嚟喇，唔好聽電話」，「我未出嚟，你哋都唔好返嚟」，「我出嚟搵醫生證明你哋病就得啦」，當天下午X母便帶X離港。

2019年1月19日，X的祖父探望X父，當時X已返港，案件亦重新排期再開審，X父表示得知有其他案件因找不到事主作供，被告最後無罪釋放；亦有案件因事主不願作供而撤控。他又稱跟律師談過，「如果老婆同個女自己決定唔上庭，只會話佢哋藐視法庭」。聆訊周一續，X將接受辯方盤問。

【案件編號：HCCC126/20】

相關字詞﹕荔枝角收押所 祖父母 母親 父親 高等法院 強姦女兒 串謀妨礙司法公正

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