吊臂車溜後撞牌坊 兩工人拋出車一危

中電發言人對受傷承辦商員工致以慰問，並已敦促承辦商緊密跟進兩人受傷情况、提供應有協助及配合警方調查以找出成因，避免再有同類事件。鳳池村原居民代表陳文輝表示，村民對於村內發生意外均感難過，希望昏迷工人「大步檻過」。他又稱，損毁的牌坊相信結構上沒問題，稍後會找人維修。

事發時吊臂卡鐵架 工人停車欲解開

事發昨早10時許，一名62歲何姓男司機駕駛一輛吊臂工程車，載着一名52歲蘇姓跟車工人，運送一批石屎前往元朗鳳池村一個壕坑工地準備做電纜工程。吊臂車駛至宏達路轉入鳳池村入口，駛過村口牌坊後，吊臂懷疑卡在一個停車場的鐵架。

司機及工人下車察看，並爬上車尾，欲解開吊臂時，吊臂車懷疑失控溜後20米，車尾撞向牌坊的石柱始停下，車尾兩名工人被拋出車外。司機從約5米高的吊臂上墮地，頭、手及腳受輕傷，清醒被送往博愛醫院，其後轉送屯門醫院治理，經敷治已出院；跟車工人則從約2米高車斗上墮地頭部受傷，昏迷送屯門醫院治理，至昨晚情况危殆。牌坊石柱輕微損毁，吊臂車上的石屎散落地上。

專家料或未拉好手掣

汽車會會長李耀培指出，涉事路段有暗斜，如要在斜路上停車，應拉好手掣及熄匙，如在上斜位置應「入一波」防止溜後，懷疑意外時工人因心急未有做齊相關步驟。操作吊臂時，一般會以腳架固定車輛，或以木樁「攝」着車輪，以防溜後。