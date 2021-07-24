毒幫遙控物流避追緝 警拘5漢檢逾億元毒

5名疑犯17至29歲，均報稱無業，其中4人仍扣查，3人將被控販毒及串謀販毒，今日於東區裁判法院提堂。警方正調查有否物流公司及從業員涉案，不排除更多人被捕。調查亦發現，販毒集團招攬青少年販毒，最低報酬每次250元。

租多個倉庫貯毒 電召送貨員交收

毒品調查科署理警司陳江明稱，警方首次發現販毒集團租用多個不同小型倉庫暫存毒品，再電召物流客貨車並指示送貨員到不同倉庫提貨，販毒分子透過電話及事先安裝的網絡監控鏡頭，監察送貨員取貨過程及提供貨倉的智能密碼，其後指示送貨員到不同交收地點，包括將貨物送至下層買家、集團其他貨倉或基層派貨人員。整個過程骨幹成員在幕後參與，毋須現身減低被捕風險。陳稱，販毒集團將毒品夾雜於日用品的包裝箱內，包括牀、枕頭及鞋。

茶葉包裝 夾於日用品包裝箱

警方周三採取兩個行動，探員在荃灣海盛路工廈截查一名男子，在其手持環保袋搜獲一包錫紙茶葉包裝，內藏約1公斤懷疑氯胺酮，又在身上檢出121小包共重42克懷疑霹靂可卡因。探員搜查男子管有的工廈單位，檢獲48包茶葉包裝，內有53公斤懷疑氯胺酮。行動檢獲毒品市值約2840萬。涉案17歲男子被控販毒，昨於西九龍裁判法院提堂。

同日下午，警方在牛頭角彩盈邨截查一名26歲男子，當時他剛從物流公司送貨員接收一箱膠水靴貨物，探員在貨物檢獲10包共重約3公斤的可卡因；其後在他居住的單位檢獲3包約重580克可卡因。

同一時間，探員搜查觀塘偉業街一間酒店房間，拘捕一名29歲集團骨幹成員，並檢走3部電話，懷疑有人利用電話操控販毒。警方相信，他利用全港16個工廈單位販毒，警方在其中6個倉庫檢獲204包共重53公斤的懷疑可卡因。

探員另搜查粉嶺一鳴路一住宅單位，檢獲17包懷疑冰毒、一個裝有4.5公斤冰毒的膠盤、5磚共重6公斤可卡因、12包共重44克氯胺酮及一批毒品包裝工具。警方拘捕兩名19歲販毒集團成員涉嫌販毒。行動中檢獲毒品共重67公斤，市值約7870萬元。