港聞

港聞二

毒幫遙控物流避追緝 警拘5漢檢逾億元毒

【明報專訊】警方周三搜查全港多處並拘捕5名本地男子，涉嫌販毒及串謀販毒，檢獲共120公斤、市值約1.07億元毒品。警方首次發現販毒分子利用電話操控物流公司送貨員販毒，全程毋須露面圖避過追緝；行動相信已瓦解一個運作3個月的販毒集團。

5名疑犯17至29歲，均報稱無業，其中4人仍扣查，3人將被控販毒及串謀販毒，今日於東區裁判法院提堂。警方正調查有否物流公司及從業員涉案，不排除更多人被捕。調查亦發現，販毒集團招攬青少年販毒，最低報酬每次250元。

租多個倉庫貯毒 電召送貨員交收

毒品調查科署理警司陳江明稱，警方首次發現販毒集團租用多個不同小型倉庫暫存毒品，再電召物流客貨車並指示送貨員到不同倉庫提貨，販毒分子透過電話及事先安裝的網絡監控鏡頭，監察送貨員取貨過程及提供貨倉的智能密碼，其後指示送貨員到不同交收地點，包括將貨物送至下層買家、集團其他貨倉或基層派貨人員。整個過程骨幹成員在幕後參與，毋須現身減低被捕風險。陳稱，販毒集團將毒品夾雜於日用品的包裝箱內，包括牀、枕頭及鞋。

茶葉包裝 夾於日用品包裝箱

警方周三採取兩個行動，探員在荃灣海盛路工廈截查一名男子，在其手持環保袋搜獲一包錫紙茶葉包裝，內藏約1公斤懷疑氯胺酮，又在身上檢出121小包共重42克懷疑霹靂可卡因。探員搜查男子管有的工廈單位，檢獲48包茶葉包裝，內有53公斤懷疑氯胺酮。行動檢獲毒品市值約2840萬。涉案17歲男子被控販毒，昨於西九龍裁判法院提堂。

同日下午，警方在牛頭角彩盈邨截查一名26歲男子，當時他剛從物流公司送貨員接收一箱膠水靴貨物，探員在貨物檢獲10包共重約3公斤的可卡因；其後在他居住的單位檢獲3包約重580克可卡因。

同一時間，探員搜查觀塘偉業街一間酒店房間，拘捕一名29歲集團骨幹成員，並檢走3部電話，懷疑有人利用電話操控販毒。警方相信，他利用全港16個工廈單位販毒，警方在其中6個倉庫檢獲204包共重53公斤的懷疑可卡因。

探員另搜查粉嶺一鳴路一住宅單位，檢獲17包懷疑冰毒、一個裝有4.5公斤冰毒的膠盤、5磚共重6公斤可卡因、12包共重44克氯胺酮及一批毒品包裝工具。警方拘捕兩名19歲販毒集團成員涉嫌販毒。行動中檢獲毒品共重67公斤，市值約7870萬元。

相關字詞﹕販毒集團 毒品

上 / 下一篇新聞

控印煽動刊物 工會正副主席還押 國安法指定法官審 控方：或更多人被捕
控印煽動刊物 工會正副主席還押 國安法指定法官審 控方：或更多人被捕
去年六四集結案 多10人擬認罪 黎智英梁耀忠擬不認罪
去年六四集結案 多10人擬認罪 黎智英梁耀忠擬不認罪
初選案 欲返法庭期間與警爭執 律師控阻差等3罪
初選案 欲返法庭期間與警爭執 律師控阻差等3罪
一度危殆求換肝 1歲熙熙「自我修復」出院
一度危殆求換肝 1歲熙熙「自我修復」出院
左報指「教人避刑責」 法律常識書被圖書館下架
左報指「教人避刑責」 法律常識書被圖書館下架
科大兩學者離職 李靜君曾遭建制批「揚港獨」
科大兩學者離職 李靜君曾遭建制批「揚港獨」
公民科樣本試卷 答題資料多自官方 通識教師：如閱讀理解少思辨 校長：不像通識「吹水」
公民科樣本試卷 答題資料多自官方 通識教師：如閱讀理解少思辨 校長：不像通識「吹水」
兩少年認毁中銀櫃員機 官：情節嚴重未必跟報告判
兩少年認毁中銀櫃員機 官：情節嚴重未必跟報告判
大埔墟站集結案11人全脫罪 官：CCTV質素差
大埔墟站集結案11人全脫罪 官：CCTV質素差
選委會15人大政協轉界別 續取當然議席 選管會指引：公眾可見動作衣著 屬煽惑不投票與否
選委會15人大政協轉界別 續取當然議席 選管會指引：公眾可見動作衣著 屬煽惑不投票與否
首用電子發選票 馮驊：不記錄選民獲發哪張選票
首用電子發選票 馮驊：不記錄選民獲發哪張選票
「煙花」下沉氣流影響 港空氣污染爆表
「煙花」下沉氣流影響 港空氣污染爆表
6月燃料棒破損 惰性氣體積聚 台山核電站法國營運方：在法國會停機調查
6月燃料棒破損 惰性氣體積聚 台山核電站法國營運方：在法國會停機調查
終院豁免郭卓堅覆核丁權480萬上訴保證金
終院豁免郭卓堅覆核丁權480萬上訴保證金
林鄭：不認為推動逃犯例是錯誤 前年閉門會議致歉 昨指傳媒不應報道「或有需要立法」
林鄭：不認為推動逃犯例是錯誤 前年閉門會議致歉 昨指傳媒不應報道「或有需要立法」
有人同情暴力示威反對警隊 林鄭：欠警隊一個道歉
有人同情暴力示威反對警隊 林鄭：欠警隊一個道歉
曾停牌西醫處方膠質銀 病人中銀毒 衛署交醫委調查 早年雙氧水治病致缺氧
曾停牌西醫處方膠質銀 病人中銀毒 衛署交醫委調查 早年雙氧水治病致缺氧
疫下首度開鑼 動漫節現過百人龍 大會建議戴外科口罩 Cosplay透明口罩露妝容
疫下首度開鑼 動漫節現過百人龍 大會建議戴外科口罩 Cosplay透明口罩露妝容
頭籌讚抽籤安排 預計消費2萬元
頭籌讚抽籤安排 預計消費2萬元
針後有抗體仍確診至少兩宗 科學委員會擬收緊出院條件
針後有抗體仍確診至少兩宗 科學委員會擬收緊出院條件
違檢疫沙特姊弟揭新行蹤
違檢疫沙特姊弟揭新行蹤
私家車撞坡 墜10米深坑
私家車撞坡 墜10米深坑
吊臂車溜後撞牌坊 兩工人拋出車一危
吊臂車溜後撞牌坊 兩工人拋出車一危
姦女案親屬控妨司法 父收押中着妻「我未出嚟你哋唔好返嚟」
姦女案親屬控妨司法 父收押中着妻「我未出嚟你哋唔好返嚟」
元朗破扑車窗竊幫拘6人
元朗破扑車窗竊幫拘6人
濫藥漢警署外燒紙箱囚32月
濫藥漢警署外燒紙箱囚32月
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】劏房租管委會 叫錯「謝泳舜」 想叫陳振英 張宇人：嗰個叫咩
【Emily】劏房租管委會 叫錯「謝泳舜」 想叫陳振英 張宇人：嗰個叫咩
【Emily】已離港李家偉失屯門區會議席
【Emily】已離港李家偉失屯門區會議席
【Emily】張華峰唔滿意公僕抗疫 聶德權反駁
【Emily】張華峰唔滿意公僕抗疫 聶德權反駁
【Emily】戲院商會打針抽獎 送每人365張戲飛
【Emily】戲院商會打針抽獎 送每人365張戲飛
【Emily】財爺訪動漫節 試玩5G賽車
【Emily】財爺訪動漫節 試玩5G賽車