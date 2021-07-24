針後有抗體仍確診至少兩宗 科學委員會擬收緊出院條件

須驗N抗體3樣本CT值

本港昨增兩宗輸入個案，包括前日初步確診的阿聯酋抵港36歲女子，她帶L452R變種病毒株，出發前所住的屯門恒順園第六座前晚封區，約300人檢測後無確診。該病人已打兩針復必泰並驗出抗體，回港仍確診。連同早前法國返港確診男，累計最少兩人針後驗出抗體仍確診。

目前有病徵確診者發病逾10天，或無病徵者在首次檢測陽性逾5天後，加上兩次病毒檢測陰性，或抗體陽性就可出院。許樹昌表示，因應有確診者本有抗體，科學委員會前日討論更新出院條件。他說，復必泰接種者會產生S抗體，委員會建議，當打了針確診者驗出感染後會產生的N抗體，加上連續3個樣本病毒CT值達33（病毒量低），或陰性，代表驗出的很可能是病毒殘餘才安全出院。

許續說，科興接種者會產生S及N抗體，感染後抗體會升，相信醫護會一併考慮他們感染後抗體變化，加上若3個樣本均病毒量低亦可安全出院。醫管局回覆稱會適時為病人安排病毒及血清測試，當臨牀情况符合條件，衛生署可解除病人隔離令。

高風險地輸入個案頻

許樹昌：未宜放寬針後檢疫

本報翻查7月1日至昨確診中，最少15宗輸入個案曾打針，9人來自美國等的高風險B組地區。目前B組地區抵港者要檢疫21日，已打針可減至14日，許樹昌認為變種病毒減低疫苗功效，加上本地未有免疫屏障令人擔心，B區已打針抵港者屬高風險，應維持檢疫14日；但未來可檢視已打針的抵港確診者，需多少天才達到3個樣本CT值達33，決定檢疫日數。

（新冠疫情）