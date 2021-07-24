頭籌讚抽籤安排 預計消費2萬元

沒中籤者 預先兩日排頭位

動漫節未正式開始，會展內外已有數百人排隊。黃先生表示，想不到自己會抽到第一位，他按主辦方要求昨早7時許到達，在會展中心內「舒服啲，唔使喺出面排」，他心儀初號機人物模型，昨日一進場就花了1900元購入限量版的「烙印戰士」模型，又預計將會花兩萬元。他又指今年雖然展商少了，令他有點失望，但人流較少亦能逛得較舒服。

抽不中頭籌，會場外一般隊排頭位的21歲戴先生以一身鬼滅之刃的富岡義勇裝扮現身。他說自己怕遲到買不到福袋，因此星期三下午6時已經開始排隊，他帶了摺櫈和行李箱，兩天以來用麵包和薯片充飢。他一入場就跑到木棉花的攤位買鬼滅之刃及刀劍神域的福袋，內有角色圖案背囊和攬枕，花了700多元。

人龍排至鷹君 市民輪候兩小時

下午人龍延綿鷹君中心及海港中心，大專生陳生表示首次第一日進場，怎料尋找了20分鐘才找到龍尾，再排一小時才進場。另一市民區先生更是花了兩小時排隊，他說不願再排第二次隊，所以一日內就選購完所有心頭好，包括蠟筆小新等多個人物模型，共花費4000元。