疫下首度開鑼 動漫節現過百人龍 大會建議戴外科口罩 Cosplay透明口罩露妝容

頭套內戴口罩 「好熱，呼吸難」

今年動漫電玩節主辦方要求，如Cosplay佩戴頭套或全面罩角色，須於頭套內戴口罩，大會及場地保安有權要求「Cosplay人士」核實證明。扮演幪面超人已兩年的何先生，要在面罩下再戴口罩，他說今年Cosplay挑戰很大，因為「真係好熱，呼吸比平時難少少，平時我們一小時休息一次，現在要半小時休息一次」。他說一身裝束在印尼訂製，索價6000多元，頭套特別設計成眼罩可以拿開，方便透氣。他又說，類似幪面超人的角色面容被遮住，相對上較不似其他角色會受戴口罩的問題影響。

「尼托」外蓋白布 內藏小風扇

昨午所見，大部分Cosplayer也遵守規矩戴外科口罩。模仿小魔女Doremi的Ninus戴了粉紅色口罩。她說戴口罩固然會影響角色扮演，其他人或看不到其表情，「但為了防疫都冇辦法」。扮手機遊戲Fate/Grand Order角色尼托的鄭先生則用白布由頭蓋住自己模仿角色，仍戴上外科口罩，他稱在服裝內預備小風扇降溫。

不過，其中一個在同人展區擺攤的桃桃只戴了透明膠口罩，她指在疫情有限制，如口罩會把妝容弄花。她稱大會並沒要求一定要戴外科口罩，又指其膠口罩防菌；另一個戴膠口罩的花梨指戴口罩會遮擋樣貌，「剩係得對眼，個樣會冇咁似，大家都會想盡量100%貼近角色」。

多超過4人聚集 難保社交距離

在動畫代理公司「木棉花」攤位外，長期有過百人排隊，不過排隊者目測都沒1.5米距離。攤位發言人表示過往都會在動漫電玩節售賣福袋，一直很受歡迎，但拒透露生意額或顧客人數。售賣遊戲王卡牌的攤位亦有提供空間讓顧客即場卡牌對戰，雖然其設定了4人一桌，但對戰期間亦有不少人圍觀。另外，在Cosplayer休息及Cosplay區域，亦不時有多於4人一組坐在地上休息。