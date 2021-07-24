港聞

港聞二

曾停牌西醫處方膠質銀 病人中銀毒 衛署交醫委調查 早年雙氧水治病致缺氧

【明報專訊】曾涉雙氧水治病被停牌的西醫梁錫超，向病人處方「膠質銀」兩年後，病人中銀毒，出現步履不穩及四肢感覺減弱。其診所所在的醫學中心宣稱膠質銀為「天然的抗生素」，過去一年曾向其他病人處方「膠質銀」，衛生署已轉交醫委會調查，並呼籲市民切勿口服或注射「膠質銀」。

衛生署昨公布，47歲男病人於2016年獲梁錫超處方膠質銀，最初每日1劑、劑量為「9 ppm 10 ml」，以改善身體狀况，2017至18年增至每日4劑。病人於2018年7月開始動作不協調和四肢感覺減弱，到瑪麗醫院求醫，驗出血含銀量有所增加，診斷為銀中毒，現情况穩定，但有持續神經性症狀，包括動作不協調和四肢感覺減弱。該署仍在調查梁錫超過去處方膠質銀所涉的病人。

衛署追查其他服膠質銀病人

梁錫超的診所位於告士打道資本中心13樓「國際綜合預防醫學中心」，該中心在網站宣稱膠質銀為「天然的抗生素」，可殺死逾650多種細菌和病毒。該中心電話昨晚沒人接聽。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，膠質銀一般指液體懸浮銀粒子或粉末，暫無證據顯示內服可治病，有害無利，包括可令肝腎細胞受損，甚至抑制骨髓造血能力致貧血。

急症科醫學院臨牀毒理科醫生陳志強表示，銀中毒皮膚會變灰藍，動作不協調等是神經系統受損，屬嚴重中毒病徵；銀可積在肝和腦，沒解毒劑，只有支援治療。陳又稱，古代無抗生素會用銀消毒；現代醫學會用有銀離子的敷料消毒，但不服用；外國有地方倡用膠質銀保健，但美國已立例防服膠質銀治療，歐洲國家亦公告服膠質銀有害。

專家：可治病無根據 有害無利

銀離子敷料消毒 但不服用

據醫委會，現只有一名註冊醫生名為梁錫超。該會曾兩度裁定梁錫超專業失當，當中今年5月指他默許或未有採取足夠步驟阻止姓名、名銜等刊於推廣自然療法文章，該文稱梁為「自然醫學博士」、「廣東省醫藥企業管理協會專家委員會副主任委員」等，他終被除牌3個月、暫緩執行24個月；又於2000年曾以靜脈注射雙氧水醫治糖尿病及肺癌病人，病人其後嚴重缺氧，延誤送院後不治，梁因此2004年被停牌1年半。

明報記者

相關字詞﹕銀中毒 衛生署 膠質銀

上 / 下一篇新聞

控印煽動刊物 工會正副主席還押 國安法指定法官審 控方：或更多人被捕
控印煽動刊物 工會正副主席還押 國安法指定法官審 控方：或更多人被捕
去年六四集結案 多10人擬認罪 黎智英梁耀忠擬不認罪
去年六四集結案 多10人擬認罪 黎智英梁耀忠擬不認罪
初選案 欲返法庭期間與警爭執 律師控阻差等3罪
初選案 欲返法庭期間與警爭執 律師控阻差等3罪
一度危殆求換肝 1歲熙熙「自我修復」出院
一度危殆求換肝 1歲熙熙「自我修復」出院
左報指「教人避刑責」 法律常識書被圖書館下架
左報指「教人避刑責」 法律常識書被圖書館下架
科大兩學者離職 李靜君曾遭建制批「揚港獨」
科大兩學者離職 李靜君曾遭建制批「揚港獨」
公民科樣本試卷 答題資料多自官方 通識教師：如閱讀理解少思辨 校長：不像通識「吹水」
公民科樣本試卷 答題資料多自官方 通識教師：如閱讀理解少思辨 校長：不像通識「吹水」
兩少年認毁中銀櫃員機 官：情節嚴重未必跟報告判
兩少年認毁中銀櫃員機 官：情節嚴重未必跟報告判
大埔墟站集結案11人全脫罪 官：CCTV質素差
大埔墟站集結案11人全脫罪 官：CCTV質素差
選委會15人大政協轉界別 續取當然議席 選管會指引：公眾可見動作衣著 屬煽惑不投票與否
選委會15人大政協轉界別 續取當然議席 選管會指引：公眾可見動作衣著 屬煽惑不投票與否
首用電子發選票 馮驊：不記錄選民獲發哪張選票
首用電子發選票 馮驊：不記錄選民獲發哪張選票
「煙花」下沉氣流影響 港空氣污染爆表
「煙花」下沉氣流影響 港空氣污染爆表
6月燃料棒破損 惰性氣體積聚 台山核電站法國營運方：在法國會停機調查
6月燃料棒破損 惰性氣體積聚 台山核電站法國營運方：在法國會停機調查
終院豁免郭卓堅覆核丁權480萬上訴保證金
終院豁免郭卓堅覆核丁權480萬上訴保證金
林鄭：不認為推動逃犯例是錯誤 前年閉門會議致歉 昨指傳媒不應報道「或有需要立法」
林鄭：不認為推動逃犯例是錯誤 前年閉門會議致歉 昨指傳媒不應報道「或有需要立法」
有人同情暴力示威反對警隊 林鄭：欠警隊一個道歉
有人同情暴力示威反對警隊 林鄭：欠警隊一個道歉
疫下首度開鑼 動漫節現過百人龍 大會建議戴外科口罩 Cosplay透明口罩露妝容
疫下首度開鑼 動漫節現過百人龍 大會建議戴外科口罩 Cosplay透明口罩露妝容
頭籌讚抽籤安排 預計消費2萬元
頭籌讚抽籤安排 預計消費2萬元
針後有抗體仍確診至少兩宗 科學委員會擬收緊出院條件
針後有抗體仍確診至少兩宗 科學委員會擬收緊出院條件
違檢疫沙特姊弟揭新行蹤
違檢疫沙特姊弟揭新行蹤
毒幫遙控物流避追緝 警拘5漢檢逾億元毒
毒幫遙控物流避追緝 警拘5漢檢逾億元毒
私家車撞坡 墜10米深坑
私家車撞坡 墜10米深坑
吊臂車溜後撞牌坊 兩工人拋出車一危
吊臂車溜後撞牌坊 兩工人拋出車一危
姦女案親屬控妨司法 父收押中着妻「我未出嚟你哋唔好返嚟」
姦女案親屬控妨司法 父收押中着妻「我未出嚟你哋唔好返嚟」
元朗破扑車窗竊幫拘6人
元朗破扑車窗竊幫拘6人
濫藥漢警署外燒紙箱囚32月
濫藥漢警署外燒紙箱囚32月
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】劏房租管委會 叫錯「謝泳舜」 想叫陳振英 張宇人：嗰個叫咩
【Emily】劏房租管委會 叫錯「謝泳舜」 想叫陳振英 張宇人：嗰個叫咩
【Emily】已離港李家偉失屯門區會議席
【Emily】已離港李家偉失屯門區會議席
【Emily】張華峰唔滿意公僕抗疫 聶德權反駁
【Emily】張華峰唔滿意公僕抗疫 聶德權反駁
【Emily】戲院商會打針抽獎 送每人365張戲飛
【Emily】戲院商會打針抽獎 送每人365張戲飛
【Emily】財爺訪動漫節 試玩5G賽車
【Emily】財爺訪動漫節 試玩5G賽車