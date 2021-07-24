曾停牌西醫處方膠質銀 病人中銀毒 衛署交醫委調查 早年雙氧水治病致缺氧

衛生署昨公布，47歲男病人於2016年獲梁錫超處方膠質銀，最初每日1劑、劑量為「9 ppm 10 ml」，以改善身體狀况，2017至18年增至每日4劑。病人於2018年7月開始動作不協調和四肢感覺減弱，到瑪麗醫院求醫，驗出血含銀量有所增加，診斷為銀中毒，現情况穩定，但有持續神經性症狀，包括動作不協調和四肢感覺減弱。該署仍在調查梁錫超過去處方膠質銀所涉的病人。

衛署追查其他服膠質銀病人

梁錫超的診所位於告士打道資本中心13樓「國際綜合預防醫學中心」，該中心在網站宣稱膠質銀為「天然的抗生素」，可殺死逾650多種細菌和病毒。該中心電話昨晚沒人接聽。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，膠質銀一般指液體懸浮銀粒子或粉末，暫無證據顯示內服可治病，有害無利，包括可令肝腎細胞受損，甚至抑制骨髓造血能力致貧血。

急症科醫學院臨牀毒理科醫生陳志強表示，銀中毒皮膚會變灰藍，動作不協調等是神經系統受損，屬嚴重中毒病徵；銀可積在肝和腦，沒解毒劑，只有支援治療。陳又稱，古代無抗生素會用銀消毒；現代醫學會用有銀離子的敷料消毒，但不服用；外國有地方倡用膠質銀保健，但美國已立例防服膠質銀治療，歐洲國家亦公告服膠質銀有害。

專家：可治病無根據 有害無利

銀離子敷料消毒 但不服用

據醫委會，現只有一名註冊醫生名為梁錫超。該會曾兩度裁定梁錫超專業失當，當中今年5月指他默許或未有採取足夠步驟阻止姓名、名銜等刊於推廣自然療法文章，該文稱梁為「自然醫學博士」、「廣東省醫藥企業管理協會專家委員會副主任委員」等，他終被除牌3個月、暫緩執行24個月；又於2000年曾以靜脈注射雙氧水醫治糖尿病及肺癌病人，病人其後嚴重缺氧，延誤送院後不治，梁因此2004年被停牌1年半。

明報記者