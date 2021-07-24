港聞

港聞二

有人同情暴力示威反對警隊 林鄭：欠警隊一個道歉

【明報專訊】被問到不少市民同情反修例示威者，特首林鄭月娥表示，自前年6月很多人包括公務員反對警隊，經過監警會報告、連串反修例案件已交由法庭處理，她認為，同情暴力示威者（rioters）及反對警隊的人，欠警隊一個道歉，指警隊受到不公平對待。

被指用警察回應政治問題 林鄭不認同

對於有市民批評，政府以警察作為「武器」，回應反修例風波的政治問題，林太不認同，她說事件是安全問題，指有示威者投擲氣油彈、縱火等，形容是很危險的行為。當主持人提到示威者的行為反映他們沮喪，林太插話指其說法危險，強調不開心、不滿外在環境，並不能成為使用暴力、違法的理由。

稱不再迴避藉教育推廣國民身分

本港在過去一年先後實施《港區國安法》和改革選舉制度，林太形容，本港進入一個更準確、全面落實一國兩制的新時代，港府需檢視不同制度、做法、措施等，確保與全面落實一國兩制是保持一致，包括在不同層面，政府不會再迴避透過教育推廣國民身分的工作，特別是對年輕人。

林太否認香港的根本文化改變，強調港人自由、權利仍受保障，不應過分誇大國安法的影響。當外籍主持提到「新時代」是頗大的一件事，林太反問，「真的嗎？或者我們對這個字有不同理解」。她續稱，本港以往未有完全理解和落實一國兩制，實施國安法和改革選舉制度後，本港有更強的根基，將一國兩制推動至另一層次。她說會在10月公布其任內最後一份《施政報告》，稱雖然她的任期即將屆滿，但仍想為香港規劃長遠的計劃。

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