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林鄭：不認為推動逃犯例是錯誤 前年閉門會議致歉 昨指傳媒不應報道「或有需要立法」

【明報專訊】特首林鄭月娥昨接受港台英文節目Backchat訪問，她表示，不認為2019年推動修訂《逃犯條例》是錯誤的決定，只是推廣和解說工作做得不好。主持人提到她在2019年8月與商界閉門會議中，承認作為特首令香港陷入混亂是「不可原諒」，林太沒有正面回應，反指傳媒不應報道當日內容，又指事件反映傳媒誠信和道德問題。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，反修例風波的是非對錯非常清晰，林太亦完全推翻自己以往的說話，希望改造香港人對事件的認知，但他認為港人不會接受，「就算出唔到聲，唔代表大家係傻」。

節目主持昨問到，在反修例風暴期間出現動亂，當時負責保安的保安局長李家超現時卻升職為政務司長，背後是什麼邏輯時，林太沒正面回應，稱香港以往沒有國家安全的法例，供執法部門防止暴力、恐怖主義行為。她說，推動修例中，唯一會承認政府的公關工作做得不好，但不認為修例是錯誤的決定。至於《路透社》在2019年披露林太與商界一次閉門會議的錄音，在錄音中，林太提到自己作為特首，為香港帶來巨大的混亂是「不可原諒」，如果她有選擇，第一件事會辭職，並表達深刻歉意。林太昨表示，她在反修例事件中要負的責任是沒有將修例工作好好解釋，但其說法遭主持反問，「『不可原諒』但你原諒自己？」

林太稱，有關場合是閉門會議，傳媒報道事件，反映傳媒誠信和道德問題。

被問國安法下港聲譽受損

林鄭：我們失去什麼自由

主持人反問她，對話涉及公眾利益及透明度，為何不可報道時，林太回應稱，她現在更理解傳媒工作。主持人再指出，有關談話內容是錄音，公開內容並不違法，林太邊笑邊回應：「或許有需要就相關情况立法」。

對於實施《港區國安法》後，本港國際聲譽受損，林太表示，外界對中國存在偏見，一直借香港打壓內地，她反問，「我們失去了什麼自由？」主持人數度問她可否舉例說明外國如何借本港打壓中國時，林太拒絕回應，稱該訪問不適合深入探討地緣政治的議題。她又說，過去本港發生暴力事件，明顯地背後有外國力量，但她以相關案件已交法庭處理為由，拒透露細節，又反問主持是否相信反修例風波源於前年6月，她稱從2003年反23條立法、2012反國教示威、2014年佔中運動等事件，政府和社會都未夠警覺非單一事件。

鍾劍華表示，反修例風暴的是非對錯非常清晰，林太2019年與商界閉門會談中，亦承認自己有錯，但在《港區國安法》實施後，事件被定性為「顏色革命」，林太完全推翻自己以往的說話，以不同方法希望改造港人對事件認知。鍾說，港人不會因此而接受，「就算出唔到聲，唔代表大家係傻」。

記協：涉公眾利益 市民即有知情權

記協主席陳朗昇表示，當事件涉及公眾利益，市民便有知情權，應了解事件，因此傳媒報道、引述有關錄音合理，並非沒有操守；相反，若傳媒知道有相關錄音，與林太在公開場合態度不一而不報道，反而有違新聞操守。他稱林太是次說法，反映她與傳媒及公眾對社會的理解有很大落差。對於林太重申本港言論自由無損，陳朗昇說，批評她最多的「壹傳媒」已消失，很多政治評論員離開香港才可繼續暢所欲言，冀林太不要再掩耳盜鈴。

相關字詞﹕港區國安法 反修例風波 林鄭月娥

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