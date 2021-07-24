6月燃料棒破損 惰性氣體積聚 台山核電站法國營運方：在法國會停機調查

保安局：與內地保持溝通

保安局回覆本報稱，港府與相關內地部委保持溝通，並與廣東省核應急委員會辦公室訂立通報機制，台山核電站目前處於安全狀態，沒有對環境產生放射泄漏。本報向中國廣核集團​查詢最新惰性氣體數據，截稿前沒回覆。

翻查資料，法國電力公司6月14日發聲明證實，台山核電站一號反應堆一迴路（primary circuit）內的某些稀有氣體濃度增加。2日後，中國國家核安全局推算，相關機組堆芯有5支燃料棒包殼破損。

據《金融時報》報道，法國電力公司在周四表示，若台山核電站在法國，按照營運程序，會暫時關閉相關反應堆，首先會關心如何維修破損的燃料棒，調查燃料棒破損原因，防止情况惡化，但台山核電站是否繼續運作由合資公司決定。中國廣核集團在台山核電站持股約七成，法國電力公司持股約三成，換言之由前者決定運作詳情。

香港核學會主席陸炳林表示，不同國家對核電站營運要求有所不同，若台山核電站的惰性氣體濃度沒有不斷升高，未必需要停止反應堆運作；而惰性氣體積聚未必與泄露輻射有關，故持續監察氣體濃度便可，若即時威脅環境安全才須停止運作。