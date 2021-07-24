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「煙花」下沉氣流影響 港空氣污染爆表

【明報專訊】受熱帶氣旋「煙花」外圍下沉氣流影響，本港昨空氣污染水平「爆表」，全港18個一般和路邊監測站，有10個昨傍晚空氣質素健康指數錄得最高嚴重水平。環保署料周末期間空氣污染仍會處於較高水平。

環保署表示，自昨晨起持續錄得比正常為高的空氣污染水平。據環保署資料，至昨傍晚5時半，全港18個一般和路邊監測站當中，有10個空氣質素健康指數錄得「10+」、即嚴重水平，包括中西區、深水埗、荃灣、葵涌、元朗、屯門、東涌、沙田、北區、旺角；另外8個監測站全部錄得「9」或「10」，即甚高水平。

環保署解釋，受熱帶氣旋煙花外圍下沉氣流影響，本港昨日大致天晴及酷熱，局部地區有煙霞，輕微至和緩西至西北風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，同時不利空氣污染物擴散，日間陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮形成。

料高污染水平持續下周

署方稱，據天文台預測，一股西南氣流會在下周為華南沿岸帶來驟雨，環保署預料在此之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。

發言人提醒，健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動，一般市民應盡量減少戶外體力消耗及戶外逗留的時間，特別是交通繁忙的地方。

相關字詞﹕煙花 熱帶氣旋 環保署 空氣質素健康指數 空氣質素指標

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