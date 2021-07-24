首用電子發選票 馮驊：不記錄選民獲發哪張選票

投票時間縮至9小時

選舉事務處人員昨示範使用電子派票，選民取票時須提交身分證，發票人員掃描後選民可從顯示屏看到自己姓名、部分身分證號碼，和獲發選票種類（見表）；系統亦能識別重複取票。馮驊稱選管會非常重視電腦保安，票站平板電腦不會儲存選民資料，系統連接到儲存資料的政府雲端伺服器，須兩名指定人員雙重加密才能存取；至於實體電腦保安，他稱過去曾遺失電腦，會在票站做「鎖櫃措施」。

「特別排隊安排」供長者孕婦等

今次選舉會有「特別排隊安排」供有需要者使用，對象包括年滿70歲者、因身體狀况而難以長時間排隊者及孕婦；票站設座椅供人休息。

因應新冠疫情，工作人員倘發燒不可執行選舉職務，需長時間留在投票站和點票站的候選人和代理人，倘發燒不能內進；投票人因只會短暫逗留，發燒者可以投票，但須到較隱蔽處的特別投票間投票。

新民黨主席葉劉淑儀稱，以往本港的投票時間為15小時，「世上數一數二長，其實沒有必要」，尤其選委會選民大減，認為9小時已足夠，她亦建議立會選舉減兩小時。民主黨主席羅健熙表示，在人數甚少的選委會選舉中，減選舉時間並非太大問題，但若日後有其他選舉沿用同樣做法，相信很多人的投票權利會受影響，亦與政府不欲投票率低落的想法背道而馳。以往選舉事務處曾發現遺失電腦，對於電子派票安排，羅健熙稱負責員工「要記得拎走電腦」。