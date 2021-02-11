選委會15人大政協轉界別 續取當然議席 選管會指引：公眾可見動作衣著 屬煽惑不投票與否

選管會昨公布選委會界別分組選舉活動指引，提到公眾觀察到的動作、姿勢及穿戴或展示衣服都屬「藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」的「公開活動」。選管會主席馮驊昨被問到什麼手勢、衣著會犯法，他稱指引因應法例修改，「一向入到票站都唔畀拉票」，又稱以往有人穿上「拉票」或政治成分的衣著入票站，冀選民自主、不受干預投票。

社福界加3當然選委選舉席位減至12

業界質疑分餅仔 「仲點信有民選」

選委會由1200增至1500人，界別分組組成、選民資格都大變，新增港區人代、全國政協組別有190席，不足容納逾200人代和政協，他們可轉界別成為當然選委，但會減少該界別的席位。以社福界為例，席位由全部選舉產生60席減至30席，當中一半變當然席位，本身是香港青年協會高級顧問的王䓪鳴、香港傷健協會名譽會長李家祥和註冊社工陳勇轉到社福界後成為當然選委，由選舉產生的席位再減至12。

有不願具名社福界人士稱，3人可說與社福界有關係，但仍突顯新制度是「分餅仔」，優先分給中央親信，「你話有15席選舉，今日可變12，仲點信有民選啫？」

馮驊：時間緊迫無諮詢 立會已討論

選管會昨日開記者會公布選委會界別分組選舉活動指引，馮驊稱有60多項修訂，他強調選舉以公開、公正和誠實為原則，根據法律作出選舉安排，不涉政治考量；無諮詢是因為改選制的有關條例5月底通過，而選委會提名期8月6日就展開（8月12日結束），時間緊迫，但指引是經立法會討論和通過。

稱收1200份重複選民登記

同一地址多個團體「問題不大」

被問特首林鄭月娥日前說收到9000份選委會選民登記表，但選管會卻稱有約8000名選民，馮驊解釋，收到9700多份表格，但檢查後發現有1200份重複登記，有人在不同界別都有登記資格，但規定只可選一界別做選民；有440份不合資格；有百多份因資料不詳、無回覆查詢等未完成登記。

有傳媒查冊發現，多個基層、同鄉團體登記同一地址，馮驊認為問題不大，界別合資格選民是法例列明團體，要求提供業務地址是用作聯絡。

被問設有候選人資格審查委員會後，提名顧問委員會是否仍存在，馮驊解釋資審會是代替選舉主任，「總的」決定提名是否有效，法例一向列明提名顧問委員會不可以就候選人是否擁護《基本法》、效忠特區提意見，提名顧問委員會是負責考慮候選人是否與該界別有密切聯繫。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀回應稱，今次為首度實施新制度安排，難免有人不了解自己所屬界別，相信日後會慢慢理順。對於煽惑投廢票或不投票或須負刑責，羅健熙批評安排無聊，「不明白為何在這年代，呼籲人投票、不投票會變成犯法」。