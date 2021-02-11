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大埔墟站集結案11人全脫罪 官：CCTV質素差

【明報專訊】前年9月7日多名示威者破壞港鐵大埔墟站閘機，大批防暴警察衝入車站追捕，其中11人包括一對父女被控非法集結罪，昨在西九龍裁判法院裁定罪名不成立。裁判官香淑嫻指出，被告雖可疑，但控方唯一依賴的閉路電視證據「質素欠佳」，「顏色失真」，未能證明畫面中的人是被告。

衣飾非獨一無二 片段難識別步姿

香官接納警員證人所述案發經過，包括聚集者唱辱警歌曲，亦有人破壞站內公物及包圍警察；並指出由晚上9時15分起，聚集者在大埔墟站外形成非法集結，惟本案核心問題在於各被告是否參與其中，因沒人目擊他們在車站的行為及到達時間。

她續稱，控方只用閉路電視片段與被告被捕後衣著對比，但閉路電視質素欠佳，影像模糊，移動時更會起格帶影，且各被告衣飾非獨一無二，亦無法清晰看見各人步姿或獨特步姿以識別，無法肯定片中人是各被告。

各被告可疑 惟難證是片中人

雖然各被告未能解釋為何在警員到場半小時至兩小時之間被捕，而當時大埔站封站已有一段時間，行為屬可疑，但未能在毫無合理疑點下證實眾被告是片中人。

11名被告依次為韋梓灝（19歲，學生）、何國禧（25歲，學生）、陳志超（49歲，退休人士）、15歲男學生、張栢傲（18歲，學生）、17歲陳姓女學生、林嘉恒（20歲，學生）、徐俊傑（23歲，學生）、17歲梁姓女學生、楊珮宜（19歲，學生）及陳天朗（18歲，學生）；第三及第六被告為父女。各人被控一項非法集結罪，指他們前年9月7日在大埔墟站與其他不知名的人參與非法集結。

【案件編號：WKCC 3189/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕罪名不成立 西九龍裁判法院 非法集結 反修例運動 大埔墟站

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