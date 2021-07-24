兩少年認毁中銀櫃員機 官：情節嚴重未必跟報告判

兩名被告為分別姓溫（案發時16歲）及姓劉的學生（案發時17歲）。

案情指出，2020年2月12日凌晨近3時，兩人經後樓梯離開溫所住大廈，換上黑衣及戴上口罩，進入華富邨華富商場地下中銀自助銀行中心。劉手持一個氣罐，溫則向部分機器淋潑白電油及點火，花灑系統其後將火撲滅，兩人逗留約1分鐘，更衣後返回溫的住所。庭上亦播放3段閉路電視片段，兩人先以槌破壞銀行中心的機器，一人淋白電油及點火，隨即火光冒竄，兩人逃離現場。

兩人在警誡下承認案情，溫雙手及雙腳被火燒傷。劉則稱，溫取出一個氣罐及一些白電油，着劉負責最接近入口的機器，其餘機器由溫負責。

涉案自動櫃員機、支票機及存鈔機被火損壞，部分電子零件燒毁，復原費用逾63.5萬元，大部分金額由保險支付，中銀亦要求兩人賠償。

無業漢隔音屏噴「光時」判社服

另外，報稱無業的梁智輝（51歲）前年10月24日以噴漆在青衣長青邨隔音屏障噴上「光復香港 時代革命」、「陳彥霖沉冤待雪」及「721唔見人」等字句，被巡邏警員發現，當場被捕，他早前承認兩項刑事毁壞罪，昨在西九龍裁判法院被判200小時社會服務令。

【案件編號：DCCC 724 & 726/20、WKCC 1139/21】

（反修例風暴）