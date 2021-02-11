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公民科樣本試卷 答題資料多自官方 通識教師：如閱讀理解少思辨 校長：不像通識「吹水」

【明報專訊】國情內容佔多的公民與社會發展科（公民科）9月起逐步取代通識科，考評局昨公布公民科2024年文憑試（DSE）樣本試卷。該卷3條必答題有兩條分別問及《港區國安法》及粵港澳大灣區，供考生參考的資料大多取自官方。有資深通識科教師說，公民科樣本試卷較通識淺，不如通識科重學生應用知識，形容如做閱讀理解，學生「及格應該不難，除非你不寫字」；又認為部分題目擬引導考生到某一立場，令考生批評政府空間變小。有中學校長則認為，樣本試卷部分題目答案有客觀對錯，顯示該科強調知識為本，引導學生關心社會及提建設意見，有別以往通識科流於「吹水」。

公民科9月在中四級推行，首屆DSE考試則2024年舉行。公民科只有一卷，為「資料回應題」，題型包括多項選擇題（MC）、短題目、短文章式問題等，考生兩小時內需答3題，但新科考試沒有通識科卷二的「延伸回應題」。公民科成績不採用1至5**七級制評分，考生只會獲評達標與否。

3題皆必答 問麻疹國安法大灣區

考評局昨公布樣本試卷，3條大題目分別關於麻疹疫情與疫苗接種、實施國安法（見圖）及大灣區發展，下設14條分題，當中4條為公民科新設的MC題，每條佔1分，包括問哪些組織屬公共衛生組織、哪些人或機構需要遵守《港區國安法》等。

樣本試卷共提供8份資料供考生答題時參考，當中5份與本港或內地官方材料有關，例如國安法條文、政府新聞稿、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》節錄，其餘為統計數字、報章報道等。翻閱今年DSE通識科卷一，共有9份資料，以新聞報道佔多，共有4份，其他包括立法會文件、統計報告、業界人士訪問等。

教師稱似背書 部分題目引導考生

有資深通識科教師稱，考評局樣本試卷對學校而言猶如「指引」，校方會參考該卷題目字眼、格式等擬定校內考卷，亦影響授課內容深淺。他稱以往通識卷講求學生應用知識，亦有題目涉高階思維，要求考生評論、論證等；公民科樣本試卷「好似背書一樣」，着重背誦知識，涉及明辨思維能力的題目較少。他估計考生日後在該科考獲「達標」並不難，或減低他們上課學習動力，對教師而言是挑戰。

樣本試卷有題目問考生，資料如何支持「香港青年人到大灣區內地城市發展事業，既充滿機遇，亦具挑戰」這看法，該通識科教師稱因「不知『紅線』在哪裏」，關注考生講述挑戰時可回答什麼。他又說，公民科樣本試卷較少開放式題型，部分題目則引導考生至某一立場，或最終令考生之間答案變化不大。

校長：新科知識為本 引導學生提正面意見

創知中學校長黃晶榕說，以往通識科部分題目屬開放型，惟考生未必掌握整個事件，令作答流於「吹水」，而評分亦受閱卷員主觀因素影響；公民科試卷設MC題、短答題，題型更多元外，相關題目亦有客觀對錯，顯示新科強調知識為本。

黃校長又說，樣本試卷的考題貼近本港、國家以至世界關注的議題或政策，認為考卷引導學生關心社會，並要求他們就社會問題提出正面、建設性意見改善。

相關字詞﹕通識科 粵港澳大灣區 港區國安法 文憑試 考評局 公民與社會發展科

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