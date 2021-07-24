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科大兩學者離職 李靜君曾遭建制批「揚港獨」

【明報專訊】《星島日報》昨日報道，早前曾公開表示「不認為香港屬於中國」而被建制派批評的科大社會科學部講座教授李靜君約滿離職，而另一名社會科學部副教授成名亦已遞信請辭。消息確認兩人已離開科大。科大表示對個別個案不作評論。

科大：無就教員啟紀律程序

《星島日報》昨報道，李靜君約滿離職，而另一副教授成名亦已遞信辭職。本報昨以電郵向李靜君查詢，至截稿前未有回覆；成名對他離職的查詢表示「沒有評論」。科大消息透露，兩人已離開科大。科大回覆查詢表示，校方支持學術自由，同時要求所有成員守法及按國際標準和規範恪守學術操守，大學有既定程序處理違反個案，但過去數年並無就教員啟動相關紀律程序。

李靜君曾稱「港不屬中國」

成名曾組學術自由聯盟

李靜君於去年5月參加美國組織「香港民主委員會」網上論壇討論《港區國安法》，她說香港屬於全世界，是國際城市，應思考香港不是中國城市，「我認為我們不屬於中國，而是屬於全世界」。有關言論遭《大公報》報道及建制派團體批評為「宣揚港獨」，李靜君其後發聲明稱相關報道斷章取義。李靜君2019年11月出席台灣一個演講時，承認自己是「守護孩子」成員之一，稱在反修例運動中曾當「人盾」，「擋在防暴警察與示威者之間」，又稱自己「做了很多事情，在香港法律下是被定義為非法」。全國政協副主席梁振英曾於facebook撰文「呼籲」李到警署自首，否則警方要調查。

成名過往不時發表政治評論，於2015年港大否決陳文敏任副校長事件中，他與約60名大學學者成立「學術自由學者聯盟」，期望捍衛學術自由及團結學術界。

相關字詞﹕李靜君 成名 科大

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