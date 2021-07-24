左報指「教人避刑責」 法律常識書被圖書館下架

時任刑事檢控官大律師合著

該書作者為私人執業大律師梅碧思及時任律政司刑事檢控科檢控官翁達揚，於2019年9月反修例運動期間出版，內容提及「避開法律陷阱」及「了解人權保障」，包括和平示威的法律保障、是否可以不向警察提供手機密碼等。

《文匯報》昨報道公共圖書館仍將此書納入館藏，有逾80本供市民借閱。本報記者即日在網上搜尋公共圖書館目錄，發現該書「檢索總數」為零，其後變成「沒有符合的檢索結果」；搜查作者「梅碧思」、「翁達揚」亦無結果。

談示威法律保障 康署：內容或違法

康文署回覆本報時證實，有關館藏內容「可能違法」，以嚴肅態度處理，暫停有關館藏的服務，並與有關部門研究內容是否違反有關法例，正研究是否有不良意識，以及是否適合繼續作為圖書館館藏。

教協會長馮偉華批評紅線愈來愈多，儼如以數句批評為書籍「定生死」，促請康文署交代相關書籍下架原因。他認為，公共圖書館是傳遞知識的地方，貿然將書籍下架，將損害學術及思想自由，更牽連出版社自我審查，擔憂日後著名的政治寓言書、移民書都成「禁書」，亦憂慮教育局用行政手段箝制學校圖書館。

公共圖書館諮詢委員會委員兼小學校長蔡世鴻表示，相信康文署有既定機制決定會否將公共圖書館的書籍下架，不會受數句批評影響。