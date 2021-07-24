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一度危殆求換肝 1歲熙熙「自我修復」出院

【明報專訊】患急性肝衰竭而生命一度危在旦夕的1歲男嬰區柏熙（熙熙），本月初急需換肝，惟7名擬捐肝者均配對不成功，但熙熙靠着頑強的生命力，奇蹟地自我修復，前天平安出院。熙熙的媽媽形容兒子住院期間，她猶如經歷「天堂與地獄」，小伙子返家後已「又食得又玩得」。主診醫生表示，熙熙是在自我修復的情况下從病危轉向穩定，這絕對是奇蹟，也是他行醫約20年來第二次接觸到類似案例。

今「食得玩得」 母：歷天堂地獄

母親區太說，熙熙住院期間讓她經歷「天堂與地獄」，當時一直未等到合適肝臟，雖有7名善心人曾與熙熙做肝臟配對，皆未成功，她看着兒子從昏迷到清醒認得人，覺得一切太不可思議。她感激醫護悉心照顧及港人給兒子的祝福，「熙熙的康復絕對是一個奇蹟，感謝天父，這可能是天意安排，是熙熙的一個磨練。亦感恩大家在這段期間，給我發送聖經經文與佛經，讓我內心保持安定」。

區太開心地說，熙熙回家後狀態很好，會自己玩、看書，也恢復食慾，還經常開懷大笑，已毋須再插尿喉及胃喉，惟仍需每周回醫院覆診。由於醫生至今未找到熙熙的病因，覆診時將進一步做腸胃、肝臟及免疫系統等一系列檢測。

醫生稱奇蹟 仍需覆診尋病因

熙熙的主診醫生、瑪麗醫院肝臟移植中心副總監陳智仁接受本報查詢時一再強調，熙熙的康復絕對是奇蹟，是他行醫約20年來，第二次接觸到嬰兒肝功能衰竭後自我修復的案例：「第一次發生在10多年前，類似情况並不常見。」目前熙熙的肝酵素指數為一百多，肝功能及血凝固指數都已回復正常，日後復發機率不大。

陳解釋，成年人通常是因乙型肝炎引致肝衰竭，但熙熙之前一直健康，沒得過肝病，這就是他能快速修復的原因。他形容熙熙入院時「奄奄一息」，後來卻很神奇的一天一天好轉。他說目前仍未找到熙熙病因，已初步排除先天遺傳及新陳代謝原因，會循「巨細胞病毒感染」方向調查。他說：「小孩急性肝衰竭很少見，一年也不會有一宗，非常難找到原因。」

熙熙本月2日因發燒及嘔吐向私家醫生求診，被診斷為玫瑰疹，服藥後沒好轉，家人4天後帶他到瑪麗醫院求醫，診斷為急性肝炎，送深切治療部搶救，一度危殆。

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