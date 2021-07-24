去年六四集結案 多10人擬認罪 黎智英梁耀忠擬不認罪

上庭12被告6正還押服刑

向旁聽席揮手 梁國雄飛吻

昨日上庭的12人中，陳皓桓、朱凱廸、何俊仁、黎智英、梁國雄、尹兆堅因民主派初選案、8．18流水式集會案等而還押或服刑中。

昨日庭內不少被告親友及公眾旁聽，包括黎智英妻子及子女、民主黨前主席劉慧卿及副主席李永達、社民連主席黃浩銘及副秘書長陳寶瑩（梁國雄妻子）等。甫開庭，旁聽者站立及高呼眾被告名字，眾被告亦向旁聽席揮手，梁國雄更派飛吻。

擬認罪的12名被告包括何秀蘭、楊森、趙恩來、梁國華、何俊仁、梁國雄、陳皓桓、尹兆堅、朱凱廸、張文光、郭永健及麥海華，將於9月9日正式答辯及求情。

擬不認罪的黎智英及梁耀忠將與早前擬不認罪的被告，包括李卓人、蔡耀昌、梁錦威、鄒幸彤、胡志偉及何桂藍等共8人一同審訊，案件將於11月1日開審。

其餘4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴早前承認參與未經批准集結，被判囚4至10個月。

涉今年六四煽惑集結

鄒幸彤申保再遭拒

另外，支聯會副主席鄒幸彤涉在網上及報章撰文呼籲巿民參與今年六四集會，被控一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，昨再於西九龍裁判法院進行保釋覆核聆訊，再被拒絕保釋，須還押至30日再訊。

【案件編號：DCCC 857-893/20、WKCC2595/21】