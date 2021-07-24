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控印煽動刊物 工會正副主席還押 國安法指定法官審 控方：或更多人被捕

【明報專訊】警務處國家安全處前日拘捕香港言語治療師總工會5人，其中工會主席黎雯齡及副主席楊逸意昨日分別被落案起訴一項「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪」，即日在西九龍裁判法院提堂，兩人暫毋須答辯，《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕二人保釋，將案押後至8月30日再訊，以待警方進一步調查，其間兩人須還押。控方在庭上稱不排除有更多人被捕，或考慮檢控其他罪名。

控罪指意圖引起對政府司法憎恨

被告黎雯齡（25歲）及楊逸意（27歲）均報稱言語治療師。兩人各被控於2020年6月4日至2021年7月22日，在香港串謀對方及其他人刊印、發布、分發、展示或製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，具意圖引起對香港特別行政區政府及香港司法的憎恨或藐視，或激起對上述兩者的離叛，以及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方昨在庭上申請押後案件，並反對兩名被告保釋。兩名被告均申請保釋，由代表大律師劉偉聰及梁麗幗陳辭。法官蘇惠德指《港區國安法》第42條有關保釋的條文不適用於本案，但聽畢雙方陳辭後拒絕二人保釋。黎雯齡保留8天保釋覆核權利，其覆核將於7月30日進行，楊逸意則放棄有關權利。

控罪書多錯處 控方即場改

另外，控罪書英文版被發現多項錯處，包括兩名被告報稱的職業串錯為「Speech Therapis（正確為Therapist）」；條例應為Seditious publications，被寫成Sedition publications。蘇官甫開庭亦指出，控罪書上的Distributes多了一個「s」，另中文版的控罪須加回「刊印」兩字。控方聞言即場修訂。

散庭後，有份旁聽的醫管局員工陣線副主席陳國誠表示本案完全是「政治打壓」，律政司將相關條例不停「飄移」，目的是造成白色恐怖，又稱政權對港人的自由步步進逼。

其餘3人未落案 准保釋

另外3名被捕的言語治療師總工會理事伍巧怡、陳源森及方梓皓昨獲准保釋候查，9月下旬須向警方報到。

翻查資料，言語治療師總工會於2019年11月成立，去年6月5日出版首本兒童繪本《羊村守衛者》。另一繪本《羊村十二勇士》最後一頁畫了12隻羊，並寫上因偷渡一度被囚深圳的12名港人之中文名及年齡。兩本書的影視版分別被上載至YouTube，觀看次數逾10萬。兩條片段目前顯示為私人影片，無法播放。

【案件編號：WKCC 2918/21】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕總裁判官蘇惠德 西九龍裁判法院 羊村清道夫 羊村十二勇士 羊村守衛者 副主席 主席 香港言語治療師總工會 串謀發布煽動刊物 港區國安法

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