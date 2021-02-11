【Emily】河南水災 建制派捐款好爽手 工聯會30萬 人大代表夾100萬

【明報專訊】河南省多地連日暴雨，省會鄭州嚴重內澇，多人死傷，百萬人受災。建制派喺網上一片祝福之聲，有政黨仲發起籌款甚至直接捐款。工聯會喺facebook祈願「河南同胞平安度汛」，更從「香港工會聯合會救災慈善基金」緊急撥出30萬港元，為河南救災獻出力量。工聯會會長吳秋北、理事長黃國噚日將捐款支票交畀中聯辦，由中聯辦副主任何靖接收，將轉交河南省總工會。工記之後會發動內部募捐，呼籲屬會同會友支持，亦希望全港市民展現與內地同胞守望相助、血濃於水嘅精神。
港區人大代表亦去信河南省人大常委會，對遇難同胞表示沉痛哀悼，慰問死者親屬及傷者，又向救援人員表示崇高敬意。佢哋又集體捐款100萬港元賑災。
紫荊黨民建聯同發起募捐
紫荊黨亦向200幾個黨員、黨友發出募捐號召，截至前晚籌得10萬港元，善款將立即投入救災活動，部分款項用於採購救災物資，捐贈當地民政部門或慈善機構。紫荊黨又話設立咗紫荊黨河南防汛救災特別行動小組，特別為災區嘅港人提供協助。
民建聯亦發起籌款，賑濟河南災民，市民可將捐款存入該黨嘅賑災專戶，民記話籌募得嘅善款將經由中聯辦轉交河南省相關部門。
另外，唔少建制派個人向中國人口福利基金會嘅「援馳河南我們在行動」捐款，好似經民聯梁文廣就捐咗500蚊。