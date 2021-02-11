【Emily】河南水災 建制派捐款好爽手 工聯會30萬 人大代表夾100萬

港區人大代表亦去信河南省人大常委會，對遇難同胞表示沉痛哀悼，慰問死者親屬及傷者，又向救援人員表示崇高敬意。佢哋又集體捐款100萬港元賑災。

紫荊黨民建聯同發起募捐

紫荊黨亦向200幾個黨員、黨友發出募捐號召，截至前晚籌得10萬港元，善款將立即投入救災活動，部分款項用於採購救災物資，捐贈當地民政部門或慈善機構。紫荊黨又話設立咗紫荊黨河南防汛救災特別行動小組，特別為災區嘅港人提供協助。

民建聯亦發起籌款，賑濟河南災民，市民可將捐款存入該黨嘅賑災專戶，民記話籌募得嘅善款將經由中聯辦轉交河南省相關部門。

另外，唔少建制派個人向中國人口福利基金會嘅「援馳河南我們在行動」捐款，好似經民聯梁文廣就捐咗500蚊。