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2021年7月23日星期五
港聞二
指7‧21案「喪失理智無差別襲擊」 7白衣人囚3.5至7年 官斥集體私刑
亂指林卓廷帶頭搞事 官批第二被告「預謀偏袒」
鄧懷琛妻哭訴「飛來橫禍」 支持者罵「狗官」涉藐視
傷者稱判刑合理預期 盼民間續查真相
兩青年涉破壞名創脫罪 官：CCTV黑白無法比對顏色
前《蘋果》4高層控勾結保釋遭拒 眾被告願不受訪不連繫外國政客 官不信不再危國安
多名前《蘋果》員工旁聽：警趕盡殺絕
壹傳媒還黎智英1.5億貸款 結餘3.4億
「土地共享」首申請 大埔兩地建1642伙 七成為公營屋或首置 長春社憂開綠化帶闖關先例
申訴署批食環誘蚊指數片面 易致市民低估 另巡查承辦商不足
揭政府難覓外聘傳譯員 倡設中央資料庫
專家：秋冬再研第三針 流感針勿同打 10月推流感針接種 科委會籲與新冠針隔14日
迪拜返港女初確變種 屯門恒順園圍封
打針有抗體抵港可縮檢疫 經中介網訂房或無退款
領事子女家居隔離外出 違條件取消豁免
父涉姦女案親友控妨礙司法 事主：寧續遭強暴 不願母弟委屈
政府消息：DQ追薪起點 擬定5．21 最快下周函「不符資格」60區議員 民主黨批匿名放風卑鄙
英媒：巫堃泰抵英申政治庇護
美報告：國安法削港自治 外交部公署：大放厥詞
元朗搗非法借貸收債拘63人
的士超速遭警追截 乘客拋毒品出車
不知覆核屬公開聆訊 Erwiana僱主律師捱批
動漫電玩節人數限半 料每日少兩萬人入場
兒童醫院8月推結節性硬化症一站式覆診 團體籲公院仿效 助成年患者
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【Emily】尹兆堅今上庭 子女送Tee表愛意
【Emily】李志宏「挺身而出」當選沙田區會主席
【Emily】8‧1全民運動日 免費康樂設施周日預訂
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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