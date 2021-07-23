兒童醫院8月推結節性硬化症一站式覆診 團體籲公院仿效 助成年患者

52歲的陳女士說，24歲女兒患結節性硬化症，她長大後出現更多病徵，涉淋巴、心臟、腦部等問題，需定期陪她到醫院10科專科覆診，平均每月出入醫院兩至三次，奔波勞碌。她無奈道，各專科醫生未能解答其他身體疾病影響，只能「頭痛醫頭」。

成年患者一般智力較低

家人稱女兒看10專科 分散各醫院

陳女士續稱，女兒服用標靶藥或影響其他用藥效果，但醫生大多不熟悉相關標靶藥用法，難以解答家人疑難，感慨「徬徨無助」，希望設立專門治療結節性硬化症患者的醫生小組，全面了解病人需要。

被問照顧者是否非常吃力，陳女士回應稱「替女兒（病情）感辛苦，有問題時我幫不到忙」，並擔憂道「我始終會老，若家長日後未能陪她覆診，便無人講出她的病况」。

關注該病多年的香港兒童醫院部門主管陳志峰表示，兒童醫院將於8月為患者提供一站式覆診，安排同日覆診會見同一批醫生，以便醫生熟悉該病及用藥，他稱雖然此模式難以完全套用於成人覆診，但可作參考。

香港結節性硬化症協會主席阮佩玲建議，醫管局應參考兒童醫院做法，為成年結節性硬化症病人提供一站式覆診，協調不同專科團隊，以同一批醫生治療病人。她亦建議醫管局為治療該病的mTOR抑制劑 Everolimus設專門用藥指引，讓不同醫生了解該藥的使用方法。另外，協會將於明日舉行罕見病紀錄片《3cm》放映會，希望喚起公眾關注。