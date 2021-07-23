動漫電玩節人數限半 料每日少兩萬人入場

2/3人打針准100%開放

主辦者稱人流「不是婚宴」難保證

動漫電玩節行政總裁梁中本表示，贊成實施適當社交距離，但昨日才得悉入場上限為五成，三分之二人打針則可放寬通常容納量百分百，「我們是人流，人會流動，不是婚宴，如何保證到三分之二人有打針？」他說，展商「都是好朋友，大家同舟共濟」。他又呼籲入場者分時段到場，盡量入場後2.5小時便離開。

大會發言人補充，將於facebook發放龍尾位置圖並估計所需排隊時間，如估計當日容納量可能爆滿，將會截龍。大會又稱，過往下午4時半後人流較少，入場者可考慮4時半後到達。

PlayStation Hot Toys不參展

其他展商仍對銷情樂觀

今年數個傳統參展商，如PlayStation、Hot Toys等均沒參加。不過不少參展商對銷情感樂觀。首次參展的微影創辦人吳凱俊表示，今年主打與Pantone合作的「香港大口仔垃圾桶」，59元一盒，另亦有「戇豆先生」（Mr. Bean）電視片集中招牌座駕Mini Cooper及1.5米高毛公仔展覽，有信心今年與過往一樣有7位數字生意額。瑞華行市場部活動負責人林先生表示，雖然估計疫情帶來影響，但準備充足，預備市面貨量不多的熱賣貨，亦認為會做到7位數字生意額。

售賣遊戲的參展商Game Source Entertainment 市場部負責人馬先生表示，疫情期間多了人買遊戲機，又認為市民消費力積壓，相信會在動漫節釋放。他又留意到，近年女性向戀愛育成遊戲銷量愈來愈好，其攤檔獨家售賣此類遊戲，稱這批女性消費力比想像中大，看好銷情。

主辦者：玩Cosplay須戴口罩

另外，早前主辦方公布「動漫 Cosplay 自由行」相關安排，表示會場內須戴口罩，如Cosplay佩戴頭套或全面罩的角色，亦須於頭套內戴口罩，大會及場地保安有權要求Cosplay人士核實證明。梁中本昨稱，若Cosplay人士在舞台上表演，允許其戴透明膠口罩，惟在台下須戴外科口罩。