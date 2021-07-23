元朗搗非法借貸收債拘63人

聲稱利息59% 實際300%

被捕63人中，30人涉嫌參與非法收債，31人為傀儡戶口持有人，另外1男1女為旺角一間財務公司的營運經理及執行董事。警方初步調查相信，有財務公司以較寬鬆批核貸款作招徠，惟利息高昂及收取手續費，變相令年利率超過法例容許的60%。若事主無力償還債項，會遭不同手段滋擾，包括收數信、電話恐嚇、淋油、塞匙窿等。

警方指出，有事主在旺角一間持牌財務公司申請貸款，文件列出利息為59%，但取得款項步出門外，即有人收取貸款兩成作為介紹或手續費，加上還款期短，實際年利率逾300厘，他未能還款時曾被滋擾。警方周一下午搜查該財務公司，拘捕營運經理及執行董事，搜獲8.3萬元現金，並凍結公司約200萬元資產，將調查財務公司其餘300名借貸人的利息會否高於法例容許。

逼無力還錢者交帳戶 收他人還款

非法借貸集團亦會透過網上平台，以每次300至500元報酬招攬從事非法收債。另亦會威迫或抵銷利息為由，要求無力償還債項的事主交出銀行戶口資料，並利用傀儡戶口接收其他借貸人還款，以增加警方追查難度。

行動中，探員檢獲一批證物，包括油漆、收數紙及借貸申請表等。