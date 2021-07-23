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元朗搗非法借貸收債拘63人

【明報專訊】元朗警區反三合會行動組及刑事調查隊探員根據情報分析及深入調查，上周六（17日）起一連3日展開代號「熱角」的打擊非法收債行動，拘捕50男13女，年齡14至66歲，其中3人有黑社會背景，分別涉嫌以過高利率貸出款項、刑事毁壞、刑事恐嚇、洗黑錢等，行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

聲稱利息59% 實際300%

被捕63人中，30人涉嫌參與非法收債，31人為傀儡戶口持有人，另外1男1女為旺角一間財務公司的營運經理及執行董事。警方初步調查相信，有財務公司以較寬鬆批核貸款作招徠，惟利息高昂及收取手續費，變相令年利率超過法例容許的60%。若事主無力償還債項，會遭不同手段滋擾，包括收數信、電話恐嚇、淋油、塞匙窿等。

警方指出，有事主在旺角一間持牌財務公司申請貸款，文件列出利息為59%，但取得款項步出門外，即有人收取貸款兩成作為介紹或手續費，加上還款期短，實際年利率逾300厘，他未能還款時曾被滋擾。警方周一下午搜查該財務公司，拘捕營運經理及執行董事，搜獲8.3萬元現金，並凍結公司約200萬元資產，將調查財務公司其餘300名借貸人的利息會否高於法例容許。

逼無力還錢者交帳戶 收他人還款

非法借貸集團亦會透過網上平台，以每次300至500元報酬招攬從事非法收債。另亦會威迫或抵銷利息為由，要求無力償還債項的事主交出銀行戶口資料，並利用傀儡戶口接收其他借貸人還款，以增加警方追查難度。

行動中，探員檢獲一批證物，包括油漆、收數紙及借貸申請表等。

相關字詞﹕刑恐 刑毁 借貸 收債

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