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港聞二

美報告：國安法削港自治 外交部公署：大放厥詞

【明報專訊】美國國務院日前發表2021年「投資環境報告」，提及《港區國安法》的實施削弱香港自治，對外資、本地企業均增加不確定性；又稱美國人赴港或要面對加強的監控程度，以至隨意執法或拘留。外交部駐港公署斥報告就港區國安法「大放厥詞」、「粗暴干預香港事務、干涉中國內政」，表示強烈不滿和堅決反對。

報告指港司法獨立壽命受嚴正關注

報告提及，去年6月30日生效的港區國安法削弱香港自治，個人自由「顯著削弱」，但香港仍為美國投資、貿易的受歡迎地方。至於司法獨立層面，報告稱國安法及來自中國的壓力，引起對香港司法獨立壽命（longevity）的嚴正關注，包括國安法容許國家安全相關案件，由內地缺乏司法獨立、高達99%定罪率的司法制度接管。對於特首可委任國安法指定法官的措施，報告稱雖然仍由司法機構挑選特定法官審訊特定案件，但部分評論已質疑，特首前所未見的參與，削弱香港司法獨立。

報告亦提及，國安法容許警察在無手令下竊聽、監控、要求互聯網服務提供者提供或刪除與國家安全案件相關的資料；凍結有關罪行相關資產，又說香港官員要求金融機構凍結立法會前議員、公民社會團體等戶口。

報告提到香港多項備受關注、與營商相關的措施如收緊查冊安排，有財經專家等警告，有關做法會容許欺詐、進一步損害香港作為透明金融中心的地位，亦引述媒體批評做法削弱透明度及資訊自由。

外交部駐港公署以「敦促美方立即停止對香港國安法的無端抹黑」為題發聲明，重申國安法是「維護國家安全、香港社會安定、香港市民安寧之法」；又斥美國對特區執法、司法機構依法辦案施壓脅迫，「這種『翻手為雲，覆手為雨』的強盜邏輯實在令人憤慨和不屑」。

相關字詞﹕收緊查冊 香港國安法 港區國安法 美國

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