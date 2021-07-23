英媒：巫堃泰抵英申政治庇護

改髮型摘眼鏡赴機場 稱終可睡好

正在酒店接受隔離的巫堃泰受訪稱，當日只攜帶兩個行李箱離港，前往機場時更改變髮型及摘掉眼鏡，喬裝打扮，並對便衣警員保持警惕。政府要求區議員宣誓，不符宣誓資格的區議員或被追回薪津。巫堃泰早前已辭任區議員，但憂慮會因過往示威活動及政治理念而被捕，包括國安法生效前的行為，「（政府）可以找藉口拘捕我，令我無法離開香港」。

至於何時返港，巫堃泰稱計劃長期留英，直至香港情况好轉，但認為不會在有生之年發生。巫形容，離開香港的生活及家人對他造成創傷（traumatic），但稱值得。巫提及在港時平日清晨5時或6時起牀，看看窗外可有警車停泊，自己會否被捕，但如今在倫敦便能好好睡一覺。

本報正向巫堃泰查詢，未獲回覆。巫堃泰的facebook顯示，最後一篇帖文於周一發表，提醒居民有關打風消息；他本月12日曾發文稱議員辦事處即日起停止運作，會多抽時間陪伴家人。