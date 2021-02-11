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政府消息：DQ追薪起點 擬定5．21 最快下周函「不符資格」60區議員 民主黨批匿名放風卑鄙

【明報專訊】政府放風不符宣誓資格的區議員將被追討薪津，月初傳出由上任起計、即2020年1月1日。逾200名民主派聞風辭職後，最新消息稱追薪起點傾向是今年5月21日、即公職人員宣誓條例刊憲生效當日，政府最快下周去信約60名不符宣誓資格但仍在任的區議員，通知他們喪失議員資格，信中會交代DQ（取消資格）原因，以及上述追薪起點；若有不同意，可向發信的民政事務局長徐英偉解釋。

民主黨深水埗區議員袁海文批評政府風聲持續改變，當局理應光明正大交代理據、以法律處理，斥政府依靠匿名放風「成件事好兒戲、好小家、好卑鄙」，他相信大批區議員辭職，很大程度受政府放風影響，「即使理性上知道法律無理據，但不知政府是否橫蠻有理無理先控告，故撇撇脫脫（辭職）」。他稱尚有60人會被DQ，較他想像多，紅線隨時移動下難評估自身風險。

政府原定本周啟動宣誓程序，據了解因處理追討薪津問題而要延遲。消息人士昨稱最快下周發信。就追薪問題，消息稱政府認為3個追薪起點均有法理依據：1. 由上任起計，因區議員參選時已簽署擁護《基本法》、效忠特區的「確認書」；2. 做出「負面清單」行為當日起；3. 宣誓條例刊憲生效當日開始。

消息：考慮到多人辭職 不同意可向局長解釋

消息稱，考慮到大批區議員已辭職，傾向以宣誓條例刊憲作追薪起點，料涉及10多萬元。若由區議員上任日計，料各人被追薪津約100萬元。

而「負面清單」行為包括參與初選或借出議辦作票站，簽署「墨落無悔」聲明、要求中止香港獨立關稅區聲明，以及展示「光時」口號。民政事務局的信件為「法律宣告」，當中將引用《區議會條例》24條（2A）（b），指不符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求和條件。

區議員將於8月宣誓，由徐英偉監誓，料連同當然議員剩約150區議員合資格，逾80是建制派。

相關字詞﹕民主派初選 民主派 民政事務局 公職人員 區議員宣誓 區議員辭職

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