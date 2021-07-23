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父涉姦女案親友控妨礙司法 事主：寧續遭強暴 不願母弟委屈

【明報專訊】少女約4年前疑遭父親強姦及非禮，案件開審前被母親帶往深圳，及後返港作供，改稱性侵一事純屬虛構，父親罪脫。5名親屬涉指示少女改口供，被控串謀妨礙司法公正等罪，案件昨於高院續審。

指祖父母要脅 唔幫老竇失經濟支柱

少女表示，叔父和祖父母教她作供要「順住律師嘅意思講」，以幫助涉案父親，「佢哋話唔幫老竇嘅話，我同阿媽、細佬食咩同住邊，都無人幫到我哋……我寧願自己繼續畀老竇強姦，都唔想媽媽同細佬受委屈」。

5名被告為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔叔（39歲）及祖父（65歲）。X表示，她就強姦案作供前數日，母親、叔叔和祖父均在家中討論案件；祖母稱自己為了避開升降機的閉路電視，刻意行樓梯上門。後來，X被親友帶到公園，叔父提議X作供時要「扮頭痛、扮失憶、扮無知」，又扮演律師向她盤問。

控方表示，X作供時表示忘了事發經過，亦承認她為取得手機，將染上父親精液的紙巾抹在自己身上，訛稱遭父親強姦。X今午解釋，當時的版本不是事實，因為祖父母和叔叔不斷勸她「幫老竇」，否則會令家庭失去經濟支柱，她才說出另一版本，「我都無得揀，細個唔識諗」。

意識到自己有錯 但已無法挽回

X說，當日作供途中「已經意識自己有錯，無法挽回局面」，只好繼續說謊。她又哽咽反問，「我真係唔明，點解對11歲（X案發時歲數）女仔做咁嘅嘢，仲要講大話？」聆訊今續。

【案件編號：HCCC126/20】

相關字詞﹕祖父母 母親 父親 高等法院 串謀妨礙司法公正 強姦女兒

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