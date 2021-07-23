領事子女家居隔離外出 違條件取消豁免

政府發言人昨證實，兩姊弟違反豁免條件，衛生署已取消其豁免資格。至於會否檢控，衛生防護中心總監林文健表示，事件涉及外交豁免權等，要向律政司尋求意見，再決定能否檢控。

日前確診的11歲男童（第11968宗）和13歲女童（第11971宗）是領事館人員的子女，屬豁免人士，於本月16日從沙特阿拉伯飛抵港，本應在家隔離，結果卻游走多區，到過山頂廣場、東涌纜車站及太古城中心等。

政府發言人昨表示，衛生署調查發現，二人在自我隔離期間外出，違反豁免條件，已取消他們的豁免資格，並把他們送往接受強制隔離，禮賓處亦即時聯絡有關領事館，對方承諾會全面配合政府的檢疫措施，並已提醒其領館人員必須遵守相關檢疫規定。

發言人稱，駐港領館屬領事官員級別人員及其直系家屬到港後可以豁免強制檢疫，但須遵守指定豁免條件，包括到港時於機場進行檢測、要乘搭點對點交通等，其所屬機構亦「須盡一切可行措施確保自我隔離人士遵從衛生署要求隔離，在自我隔離期間不得離開隔離地點及與公眾接觸。」

送強制隔離 檢控否需問律政司

林文健昨表示，豁免者自我隔離期間外出「一定好唔理想」，至於能否進一步跟進，如檢控等，林說涉及外交豁免權等情况複雜，要向律政司尋求意見。

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